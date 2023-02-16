https://ria.ru/20230216/avrora-1852430307.html
"Аврора" получит 39 российских самолетов и вертолетов за три года
"Аврора" получит 39 российских самолетов и вертолетов за три года - РИА Новости, 16.02.2023
"Аврора" получит 39 российских самолетов и вертолетов за три года
Дальневосточная авиакомпания "Аврора" получит в лизинг 39 российских самолетов и вертолетов общей стоимостью более 55 миллиардов рублей, производство и передача РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:06
2023-02-16T15:06
2023-02-16T15:06
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
"аврора"
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Дальневосточная авиакомпания "Аврора" получит в лизинг 39 российских самолетов и вертолетов общей стоимостью более 55 миллиардов рублей, производство и передача запланированы в 2024-2026 годах, сообщил РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. Он также отметил, что речь идет о поставках в рамках контрактов, заключенных по поручению президента РФ Владимира Путина. "Национальный дальневосточный авиаперевозчик, компания "Аврора", получит в лизинг 39 воздушных судов отечественного производства, в том числе 8 самолетов SSJ New, 10 самолетов ЛМС-901 "Байкал", 10 вертолетов Ми-171А2 и 11 вертолетов Ми-171А3. Производство и передача в лизинг всех воздушных судов запланирована в 2024-2026 годах, общая стоимость проекта составит чуть больше 55 миллиардов рублей", - подчеркнул Мантуров. Путин на совещании с членами правительства 11 января поручил Мантурову в течение месяца завершить работу по оформлению заказов по воздушным судам на российских предприятиях, подчеркнув, что это надо сделать строго в указанный срок.
https://ria.ru/20230216/aviakompanii-1852429506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), "аврора"
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), "Аврора"
"Аврора" получит 39 российских самолетов и вертолетов за три года
Мантуров: "Аврора" в 2024-2026 годах получит 39 российских самолетов и вертолетов
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Дальневосточная авиакомпания "Аврора" получит в лизинг 39 российских самолетов и вертолетов общей стоимостью более 55 миллиардов рублей, производство и передача запланированы в 2024-2026 годах, сообщил РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
Он также отметил, что речь идет о поставках в рамках контрактов, заключенных по поручению президента РФ Владимира Путина.
"Национальный дальневосточный авиаперевозчик, компания "Аврора", получит в лизинг 39 воздушных судов отечественного производства, в том числе 8 самолетов SSJ New, 10 самолетов ЛМС-901 "Байкал", 10 вертолетов Ми-171А2 и 11 вертолетов Ми-171А3. Производство и передача в лизинг всех воздушных судов запланирована в 2024-2026 годах, общая стоимость проекта составит чуть больше 55 миллиардов рублей", - подчеркнул Мантуров.
Путин на совещании с членами правительства 11 января поручил Мантурову в течение месяца завершить работу по оформлению заказов по воздушным судам на российских предприятиях, подчеркнув, что это надо сделать строго в указанный срок.