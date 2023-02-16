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Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон - РИА Новости, 16.02.2023
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Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон - РИА Новости, 16.02.2023
Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Авдеевка — пятый по численности город Донецко-Макеевской агломерации — за годы конфликта превращена украинской армией в сплошной укрепрайон. Именно из нее ВСУ... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T09:00
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инфографика
донецкая народная республика
авдеевка
донбасс
спецоперация
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Авдеевка — пятый по численности город Донецко-Макеевской агломерации — за годы конфликта превращена украинской армией в сплошной укрепрайон. Именно из нее ВСУ наносят большинство ударов по Донецку. Российские подразделения пытаются окружить и отрезать от снабжения засевшую здесь группировку. Ключевые характеристики этого населенного пункта и актуальная линия соприкосновения сторон — в инфографике Ria.ru.
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донецкая народная республика, авдеевка, донбасс, спецоперация, инфографика
Инфографика, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Донбасс, Спецоперация
09:00 16.02.2023 (обновлено: 12:45 16.02.2023)
 

Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон

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Авдеевка — пятый по численности город Донецко-Макеевской агломерации — за годы конфликта превращена украинской армией в сплошной укрепрайон. Именно из нее ВСУ наносят большинство ударов по Донецку. Российские подразделения пытаются окружить и отрезать от снабжения засевшую здесь группировку. Ключевые характеристики этого населенного пункта и актуальная линия соприкосновения сторон — в инфографике Ria.ru.
Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАвдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
 
ИнфографикаДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаДонбассСпецоперация
 
 
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