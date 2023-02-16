https://ria.ru/20230216/avdeevka-1852311387.html

Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон

Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон - РИА Новости, 16.02.2023

Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон

Авдеевка — пятый по численности город Донецко-Макеевской агломерации — за годы конфликта превращена украинской армией в сплошной укрепрайон. Именно из нее ВСУ... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T09:00

2023-02-16T09:00

2023-02-16T12:45

инфографика

донецкая народная республика

авдеевка

донбасс

спецоперация

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Авдеевка — пятый по численности город Донецко-Макеевской агломерации — за годы конфликта превращена украинской армией в сплошной укрепрайон. Именно из нее ВСУ наносят большинство ударов по Донецку. Российские подразделения пытаются окружить и отрезать от снабжения засевшую здесь группировку. Ключевые характеристики этого населенного пункта и актуальная линия соприкосновения сторон — в инфографике Ria.ru.

донецкая народная республика

авдеевка

донбасс

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2023

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донецкая народная республика, авдеевка, донбасс, спецоперация, инфографика