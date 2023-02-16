https://ria.ru/20230216/avariya-1852436612.html

Жители Железногорска Курской области остались без воды из-за аварии

Жители Железногорска Курской области остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 16.02.2023

Жители Железногорска Курской области остались без воды из-за аварии

Все жители Железногорска Курской области остались без воды из-за аварии, власти обещают устранить поломку в течение нескольких часов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T15:29

2023-02-16T15:29

2023-02-16T15:29

происшествия

жкх

железногорск

курская область

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ВОРОНЕЖ, 16 фев - РИА Новости. Все жители Железногорска Курской области остались без воды из-за аварии, власти обещают устранить поломку в течение нескольких часов, сообщили РИА Новости в администрации Железногорска. "У нас велись работы по врезке водопровода. Для их проведения была отключена вода в ночь с 15 на 16 февраля. Утром в четверг произошла авария, в результате которой весь город остался без воды. На данный момент ведутся ремонтные работы, в ближайшие несколько часов водоснабжение будет восстановлено в полном объёме", — сообщили в пресс-службе администрации Железногорска. Железногорск — второй город по величине в Курской области, самым крупным является региональный центр. В Железногорске проживает около 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20230215/otoplenie-1852281755.html

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происшествия, жкх, железногорск , курская область