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Жители Железногорска Курской области остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 16.02.2023
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Жители Железногорска Курской области остались без воды из-за аварии
Жители Железногорска Курской области остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 16.02.2023
Жители Железногорска Курской области остались без воды из-за аварии
Все жители Железногорска Курской области остались без воды из-за аварии, власти обещают устранить поломку в течение нескольких часов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:29
2023-02-16T15:29
происшествия
жкх
железногорск
курская область
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ВОРОНЕЖ, 16 фев - РИА Новости. Все жители Железногорска Курской области остались без воды из-за аварии, власти обещают устранить поломку в течение нескольких часов, сообщили РИА Новости в администрации Железногорска. "У нас велись работы по врезке водопровода. Для их проведения была отключена вода в ночь с 15 на 16 февраля. Утром в четверг произошла авария, в результате которой весь город остался без воды. На данный момент ведутся ремонтные работы, в ближайшие несколько часов водоснабжение будет восстановлено в полном объёме", — сообщили в пресс-службе администрации Железногорска. Железногорск — второй город по величине в Курской области, самым крупным является региональный центр. В Железногорске проживает около 100 тысяч человек.
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происшествия, жкх, железногорск , курская область
Происшествия, ЖКХ, Железногорск , Курская область
15:29 16.02.2023
 
Жители Железногорска Курской области остались без воды из-за аварии

Жители Железногорска Курской области остались без воды из-за коммунальной аварии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Отключение воды. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 16 фев - РИА Новости. Все жители Железногорска Курской области остались без воды из-за аварии, власти обещают устранить поломку в течение нескольких часов, сообщили РИА Новости в администрации Железногорска.
"У нас велись работы по врезке водопровода. Для их проведения была отключена вода в ночь с 15 на 16 февраля. Утром в четверг произошла авария, в результате которой весь город остался без воды. На данный момент ведутся ремонтные работы, в ближайшие несколько часов водоснабжение будет восстановлено в полном объёме", — сообщили в пресс-службе администрации Железногорска.
Железногорск — второй город по величине в Курской области, самым крупным является региональный центр. В Железногорске проживает около 100 тысяч человек.
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ПроисшествияЖКХЖелезногорскКурская область
 
 
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