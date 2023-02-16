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В районе Калмыкии ввели режим повышенной готовности из-за аварии - РИА Новости, 16.02.2023
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В районе Калмыкии ввели режим повышенной готовности из-за аварии
В районе Калмыкии ввели режим повышенной готовности из-за аварии - РИА Новости, 16.02.2023
В районе Калмыкии ввели режим повышенной готовности из-за аварии
Режим повышенной готовности введен в Лаганском районе Калмыкии, где жители города Лагань остались без холодной воды, сообщает в четверг администрация района,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:26
2023-02-16T15:26
происшествия
жкх
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика калмыкия
россия
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ВОЛГОГРАД, 16 фев – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Лаганском районе Калмыкии, где жители города Лагань остались без холодной воды, сообщает в четверг администрация района, указывая, что ЧП на водопроводе произошло из-за резко упавшего уровня водохранилища. По информации ГУ МЧС по республики, в четверг утром из-за завоздушивания системы водоснабжения без холодной воды остались более 5 тысяч частных домов и 68 многоэтажек города Лагани, а также 12 социальных объектов. В связи с экстренной ситуацией в администрации Лаганского района прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По информации ведомства, авария устраняется в данный момент, но необходимого давления нет, чтобы подать воду в резервуар. Отмечается, что причина возникновения ЧП – резко упавший уровень водохранилища. Власти осуществляют подвоз воды жителям города. Прокуратура региона организовала проверку по факту отключения воды. В Лагани проживает около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20230216/pozhar-1852417022.html
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происшествия, жкх, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика калмыкия, россия
Происшествия, ЖКХ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Калмыкия, Россия
15:26 16.02.2023
 
В районе Калмыкии ввели режим повышенной готовности из-за аварии

В Лаганском районе Калмыкии ввели режим повышенной готовности из-за ЧП на водопроводе

© Depositphotos.com / boyan1971Вентили водопровода
Вентили водопровода - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Depositphotos.com / boyan1971
Вентили водопровода. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 16 фев – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Лаганском районе Калмыкии, где жители города Лагань остались без холодной воды, сообщает в четверг администрация района, указывая, что ЧП на водопроводе произошло из-за резко упавшего уровня водохранилища.
По информации ГУ МЧС по республики, в четверг утром из-за завоздушивания системы водоснабжения без холодной воды остались более 5 тысяч частных домов и 68 многоэтажек города Лагани, а также 12 социальных объектов.
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В связи с экстренной ситуацией в администрации Лаганского района прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
"Комиссией было принято решение о введении режима повышенной готовности", - сообщает администрация в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, авария устраняется в данный момент, но необходимого давления нет, чтобы подать воду в резервуар. Отмечается, что причина возникновения ЧП – резко упавший уровень водохранилища. Власти осуществляют подвоз воды жителям города.
Прокуратура региона организовала проверку по факту отключения воды.
В Лагани проживает около 13 тысяч человек.
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