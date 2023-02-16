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Крымские власти прокомментировали сообщения о взрыве в районе Армянска - РИА Новости, 16.02.2023
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Крымские власти прокомментировали сообщения о взрыве в районе Армянска
Крымские власти прокомментировали сообщения о взрыве в районе Армянска - РИА Новости, 16.02.2023
Крымские власти прокомментировали сообщения о взрыве в районе Армянска
Советник главы Крыма Олег Крючков в связи со слухами в соцсетях о взрыве пояснил, что севернее крымского города Армянск проходят занятия по боевому слаживанию,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:03
2023-02-16T16:03
безопасность
республика крым
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков в связи со слухами в соцсетях о взрыве пояснил, что севернее крымского города Армянск проходят занятия по боевому слаживанию, используются боеприпасы. Ранее в соцсетях и ряде СМИ написали о якобы взрыве в Армянске на севере полуострова. Крючков отметил, что севернее Армянска проводятся занятия по боевому слаживанию подразделений РФ. "По Армянску. Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов. Просим доверять только официальным источникам информации", - написал Крючков в своем Telegram-канале. "В городе (Армянск) никаких взрывов не было", - добавил он РИА Новости.
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республика крым
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безопасность, республика крым, олег крючков, армянск
Безопасность, Республика Крым, Олег Крючков, Армянск
16:03 16.02.2023
 
Крымские власти прокомментировали сообщения о взрыве в районе Армянска

Советник главы Крыма Крючков объяснил взрыв в районе Армянска тренировкой военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на контрольно-пропускном пункте в Армянске
Военнослужащий ВС РФ на контрольно-пропускном пункте в Армянске - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ на контрольно-пропускном пункте в Армянске. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков в связи со слухами в соцсетях о взрыве пояснил, что севернее крымского города Армянск проходят занятия по боевому слаживанию, используются боеприпасы.
Ранее в соцсетях и ряде СМИ написали о якобы взрыве в Армянске на севере полуострова. Крючков отметил, что севернее Армянска проводятся занятия по боевому слаживанию подразделений РФ.
"По Армянску. Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов. Просим доверять только официальным источникам информации", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
"В городе (Армянск) никаких взрывов не было", - добавил он РИА Новости.
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БезопасностьРеспублика КрымОлег КрючковАрмянск
 
 
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