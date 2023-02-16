https://ria.ru/20230216/armyansk-1852445568.html
Крымские власти прокомментировали сообщения о взрыве в районе Армянска
Крымские власти прокомментировали сообщения о взрыве в районе Армянска - РИА Новости, 16.02.2023
Крымские власти прокомментировали сообщения о взрыве в районе Армянска
Советник главы Крыма Олег Крючков в связи со слухами в соцсетях о взрыве пояснил, что севернее крымского города Армянск проходят занятия по боевому слаживанию,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:03
2023-02-16T16:03
2023-02-16T16:03
безопасность
республика крым
олег крючков
армянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков в связи со слухами в соцсетях о взрыве пояснил, что севернее крымского города Армянск проходят занятия по боевому слаживанию, используются боеприпасы. Ранее в соцсетях и ряде СМИ написали о якобы взрыве в Армянске на севере полуострова. Крючков отметил, что севернее Армянска проводятся занятия по боевому слаживанию подразделений РФ. "По Армянску. Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов. Просим доверять только официальным источникам информации", - написал Крючков в своем Telegram-канале. "В городе (Армянск) никаких взрывов не было", - добавил он РИА Новости.
https://ria.ru/20230209/sevastopol-1850858418.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика крым, олег крючков, армянск
Безопасность, Республика Крым, Олег Крючков, Армянск
Крымские власти прокомментировали сообщения о взрыве в районе Армянска
Советник главы Крыма Крючков объяснил взрыв в районе Армянска тренировкой военных