https://ria.ru/20230216/arest-1852438502.html

Суд продлил арест организатору приюта в Кемерово, где погибли 22 человека

Суд продлил арест организатору приюта в Кемерово, где погибли 22 человека - РИА Новости, 16.02.2023

Суд продлил арест организатору приюта в Кемерово, где погибли 22 человека

Заводский районный суд Кемерово продлил на два месяца срок содержания под стражей организатору приюта, где в пожаре погибли 22 человека, Андрею Смирнову и... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T15:35

2023-02-16T15:35

2023-02-16T15:35

происшествия

кемерово

кемеровская область

андрей смирнов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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КЕМЕРОВО, 16 фев – РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово продлил на два месяца срок содержания под стражей организатору приюта, где в пожаре погибли 22 человека, Андрею Смирнову и пожарному инспектору Роману Плету, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области. Смирнову вменяют ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), Плету - ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). "Плету продлили до 24 апреля срок содержания под стражей. Ему (Смирнову – ред.) также продлили арест до 24 апреля", – сказал собеседник агентства. В ночь на 24 декабря 2022 года в частном приюте на Таврической улице в Кемерово произошел пожар на 180 квадратных метрах, погибли 22 человека. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости о шести пострадавших, двое из них с ожогами были госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным экстренных служб, приют не имел легального статуса. Смирнов вину признал, Плет - нет. МЧС РФ сообщало, что в декабре пожарный инспектор должен был проверить приют, однако руководство учреждения отказалось его пустить, "за что в отношении собственника дома был составлен протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица". Госпожнадзор тогда предполагал, что в приюте могут быть нарушены требования пожарной безопасности. По словам адвоката, в декабре Плет не участвовал мероприятиях по проверке, поскольку находился в отпуске - приходили его сотрудники, которых в приют не пустили.

https://ria.ru/20230216/pozhar-1852417022.html

https://ria.ru/20230216/politsiya-1852413500.html

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кемеровская область

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происшествия, кемерово, кемеровская область, андрей смирнов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия