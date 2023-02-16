Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест организатору приюта в Кемерово, где погибли 22 человека - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/arest-1852438502.html
Суд продлил арест организатору приюта в Кемерово, где погибли 22 человека
Суд продлил арест организатору приюта в Кемерово, где погибли 22 человека - РИА Новости, 16.02.2023
Суд продлил арест организатору приюта в Кемерово, где погибли 22 человека
Заводский районный суд Кемерово продлил на два месяца срок содержания под стражей организатору приюта, где в пожаре погибли 22 человека, Андрею Смирнову и... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:35
2023-02-16T15:35
происшествия
кемерово
кемеровская область
андрей смирнов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841322413_0:54:989:610_1920x0_80_0_0_0293efef602c740a2407fb4a09f9a30b.jpg
КЕМЕРОВО, 16 фев – РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово продлил на два месяца срок содержания под стражей организатору приюта, где в пожаре погибли 22 человека, Андрею Смирнову и пожарному инспектору Роману Плету, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области. Смирнову вменяют ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), Плету - ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). "Плету продлили до 24 апреля срок содержания под стражей. Ему (Смирнову – ред.) также продлили арест до 24 апреля", – сказал собеседник агентства. В ночь на 24 декабря 2022 года в частном приюте на Таврической улице в Кемерово произошел пожар на 180 квадратных метрах, погибли 22 человека. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости о шести пострадавших, двое из них с ожогами были госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным экстренных служб, приют не имел легального статуса. Смирнов вину признал, Плет - нет. МЧС РФ сообщало, что в декабре пожарный инспектор должен был проверить приют, однако руководство учреждения отказалось его пустить, "за что в отношении собственника дома был составлен протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица". Госпожнадзор тогда предполагал, что в приюте могут быть нарушены требования пожарной безопасности. По словам адвоката, в декабре Плет не участвовал мероприятиях по проверке, поскольку находился в отпуске - приходили его сотрудники, которых в приют не пустили.
https://ria.ru/20230216/pozhar-1852417022.html
https://ria.ru/20230216/politsiya-1852413500.html
кемерово
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841322413_54:0:934:660_1920x0_80_0_0_9413df6872bffb01728c9cc548776e70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемерово, кемеровская область, андрей смирнов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область, Андрей Смирнов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
15:35 16.02.2023
 
Суд продлил арест организатору приюта в Кемерово, где погибли 22 человека

Суд в Кемерово продлил на два месяца арест организатору приюта, где погибли 22 человека

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОрганизатор приюта в Кемерово Андрей Смирнов, где при пожаре погибли 22 человека, в зале центрального районного суда
Организатор приюта в Кемерово Андрей Смирнов, где при пожаре погибли 22 человека, в зале центрального районного суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Организатор приюта в Кемерово Андрей Смирнов, где при пожаре погибли 22 человека, в зале центрального районного суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 16 фев – РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово продлил на два месяца срок содержания под стражей организатору приюта, где в пожаре погибли 22 человека, Андрею Смирнову и пожарному инспектору Роману Плету, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.
Смирнову вменяют ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), Плету - ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).
Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 14:35
На юго-западе Москвы загорелись бытовки
"Плету продлили до 24 апреля срок содержания под стражей. Ему (Смирнову – ред.) также продлили арест до 24 апреля", – сказал собеседник агентства.
В ночь на 24 декабря 2022 года в частном приюте на Таврической улице в Кемерово произошел пожар на 180 квадратных метрах, погибли 22 человека. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости о шести пострадавших, двое из них с ожогами были госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным экстренных служб, приют не имел легального статуса.
Смирнов вину признал, Плет - нет.
МЧС РФ сообщало, что в декабре пожарный инспектор должен был проверить приют, однако руководство учреждения отказалось его пустить, "за что в отношении собственника дома был составлен протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица". Госпожнадзор тогда предполагал, что в приюте могут быть нарушены требования пожарной безопасности. По словам адвоката, в декабре Плет не участвовал мероприятиях по проверке, поскольку находился в отпуске - приходили его сотрудники, которых в приют не пустили.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 14:24
Красноярец погиб в отделе полиции после того, как сбежал и вновь был пойман
 
ПроисшествияКемеровоКемеровская областьАндрей СмирновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала