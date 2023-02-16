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В США заявили о "перехвате" четырех российских самолетов у Аляски - РИА Новости, 16.02.2023
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В США заявили о "перехвате" четырех российских самолетов у Аляски
В США заявили о "перехвате" четырех российских самолетов у Аляски - РИА Новости, 16.02.2023
В США заявили о "перехвате" четырех российских самолетов у Аляски
Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что "обнаружило, отследило, опознало и перехватило" в среду четыре российских самолета в международном... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T23:18
2023-02-16T23:18
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что "обнаружило, отследило, опознало и перехватило" в среду четыре российских самолета в международном воздушном пространстве рядом со штатом Аляска. Это второй такой "перехват" за два дня. В NORAD, которое отвечает за противовоздушную оборону США и Канады, подчеркнули, что российские самолеты не нарушали границ обеих стран, а их действия не рассматриваются как "угрожающие" или "провокационные". Тип самолетов NORAD в этот раз не уточняет. В прошлый раз речь шла о паре стратегических бомбардировщиков Ту-95 и истребителях сопровождения Су-30. Военные заявили, что действия российской авиации никак не связаны с неопознанными летающими аппаратами, которые в последние две недели были сбиты над США и Канадой.
https://ria.ru/20230215/tomagavk-1852059991.html
https://ria.ru/20230212/norad-1851467665.html
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в мире, сша, канада, аляска, norad, ту-95, су-30
В мире, США, Канада, Аляска, NORAD, Ту-95, Су-30
23:18 16.02.2023
 
В США заявили о "перехвате" четырех российских самолетов у Аляски

NORAD утверждает, что перехватило четыре российских самолета вблизи Аляски

© AP Photo / Chief Petty Officer Brandon Raile/U.S. Air ForceРадар объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки "NORAD" на Аляске
Радар объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки NORAD на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Chief Petty Officer Brandon Raile/U.S. Air Force
Радар объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки "NORAD" на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что "обнаружило, отследило, опознало и перехватило" в среду четыре российских самолета в международном воздушном пространстве рядом со штатом Аляска.
Это второй такой "перехват" за два дня.
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В NORAD, которое отвечает за противовоздушную оборону США и Канады, подчеркнули, что российские самолеты не нарушали границ обеих стран, а их действия не рассматриваются как "угрожающие" или "провокационные".
Тип самолетов NORAD в этот раз не уточняет. В прошлый раз речь шла о паре стратегических бомбардировщиков Ту-95 и истребителях сопровождения Су-30.
Военные заявили, что действия российской авиации никак не связаны с неопознанными летающими аппаратами, которые в последние две недели были сбиты над США и Канадой.
Антенна радара - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
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В миреСШАКанадаАляскаNORADТу-95Су-30
 
 
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