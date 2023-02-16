https://ria.ru/20230216/alyaska-1852549319.html

В США заявили о "перехвате" четырех российских самолетов у Аляски

В США заявили о "перехвате" четырех российских самолетов у Аляски - РИА Новости, 16.02.2023

В США заявили о "перехвате" четырех российских самолетов у Аляски

Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что "обнаружило, отследило, опознало и перехватило" в среду четыре российских самолета в международном... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T23:18

2023-02-16T23:18

2023-02-16T23:18

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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что "обнаружило, отследило, опознало и перехватило" в среду четыре российских самолета в международном воздушном пространстве рядом со штатом Аляска. Это второй такой "перехват" за два дня. В NORAD, которое отвечает за противовоздушную оборону США и Канады, подчеркнули, что российские самолеты не нарушали границ обеих стран, а их действия не рассматриваются как "угрожающие" или "провокационные". Тип самолетов NORAD в этот раз не уточняет. В прошлый раз речь шла о паре стратегических бомбардировщиков Ту-95 и истребителях сопровождения Су-30. Военные заявили, что действия российской авиации никак не связаны с неопознанными летающими аппаратами, которые в последние две недели были сбиты над США и Канадой.

https://ria.ru/20230215/tomagavk-1852059991.html

https://ria.ru/20230212/norad-1851467665.html

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в мире, сша, канада, аляска, norad, ту-95, су-30