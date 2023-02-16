https://ria.ru/20230216/aktivy-1852360458.html
МИД пообещал, что Россия защитит свои интересы в случае конфискации активов
МИД пообещал, что Россия защитит свои интересы в случае конфискации активов - РИА Новости, 16.02.2023
МИД пообещал, что Россия защитит свои интересы в случае конфискации активов
Россия примет меры для защиты своих интересов, если в Евросоюзе примут решение о конфискации замороженных российских активов в пользу Киева, заявил журналистам... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:53
2023-02-16T11:53
2023-02-16T13:05
россия
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия примет меры для защиты своих интересов, если в Евросоюзе примут решение о конфискации замороженных российских активов в пользу Киева, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко."Конечно, мы оценим ситуацию и в случае необходимости предпримем все необходимые действия по защите наших законных интересов", - сказал Грушко, отвечая на соответствующий вопрос."То, что делает Евросоюз, - абсолютно незаконно, и, кстати говоря, у многих стран существуют сомнения в отношении успешности этого мероприятия и соответствия международным нормам", - сказал Грушко.Постпреды стран ЕС на заседании в Брюсселе в среду утвердили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных активов России в интересах Украины, сообщило ранее представительство председательствующей в настоящее время в ЕС Швеции.
https://ria.ru/20230210/aktivy-1851179958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Евросоюз, Санкции в отношении России
11:53 16.02.2023 (обновлено: 13:05 16.02.2023)
МИД пообещал, что Россия защитит свои интересы в случае конфискации активов
МИД: Россия примет действия по защите своих интересов в случае конфискации активов