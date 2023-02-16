https://ria.ru/20230216/aktivy-1852360458.html

МИД пообещал, что Россия защитит свои интересы в случае конфискации активов

МИД пообещал, что Россия защитит свои интересы в случае конфискации активов - РИА Новости, 16.02.2023

МИД пообещал, что Россия защитит свои интересы в случае конфискации активов

Россия примет меры для защиты своих интересов, если в Евросоюзе примут решение о конфискации замороженных российских активов в пользу Киева, заявил журналистам... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T11:53

2023-02-16T11:53

2023-02-16T13:05

россия

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия примет меры для защиты своих интересов, если в Евросоюзе примут решение о конфискации замороженных российских активов в пользу Киева, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко."Конечно, мы оценим ситуацию и в случае необходимости предпримем все необходимые действия по защите наших законных интересов", - сказал Грушко, отвечая на соответствующий вопрос."То, что делает Евросоюз, - абсолютно незаконно, и, кстати говоря, у многих стран существуют сомнения в отношении успешности этого мероприятия и соответствия международным нормам", - сказал Грушко.Постпреды стран ЕС на заседании в Брюсселе в среду утвердили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных активов России в интересах Украины, сообщило ранее представительство председательствующей в настоящее время в ЕС Швеции.

https://ria.ru/20230210/aktivy-1851179958.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, санкции в отношении россии