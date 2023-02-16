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США признали, что сбитые летательные аппараты не занимались разведкой - РИА Новости, 16.02.2023
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США признали, что сбитые летательные аппараты не занимались разведкой
США признали, что сбитые летательные аппараты не занимались разведкой - РИА Новости, 16.02.2023
США признали, что сбитые летательные аппараты не занимались разведкой
Американские специалисты пришли к выводу, что сбитые летающие объекты, вероятнее всего, были метеозондами или научно-исследовательскими устройствами, заявил... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T19:42
2023-02-16T20:44
сша
в мире
джон кирби
джо байден
джорджтаунский университет
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ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Американские специалисты пришли к выводу, что сбитые летающие объекты, вероятнее всего, были метеозондами или научно-исследовательскими устройствами, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."Президент получил рекомендацию от военных от том, что те аппараты было необходимо сбить по двум причинам. Во-первых, мы не могли исключить того, что они потенциально являлись разведывательными аппаратами, а во-вторых, маршрут их полета в определенных случаях мог пролегать над потенциально чувствительными объектами", — пояснил спикер в ходе дискуссии в Джорджтаунском университете.Изначально власти не могли с уверенностью определить, предназначались ли те аппараты для сбора разведданных, но они могли этим заниматься, добавил Кирби."Я не могу вдаваться глубоко в детали, однако мы знали, что данный маршрут данного объекта мог пролегать через наши чувствительные объекты, военные объекты. Вот почему мы приняли меры, для того чтобы закрыть любую возможность для сбора чувствительной развединформации с их помощью", — пояснил он, говоря о сбитом над Атлантикой китайском аэростате.Американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе аэростат из КНР, пересекший территорию США. В Пекине настаивают, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.Принадлежность и назначение трех других сбитых объектов пока не определены.
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сша, в мире, джон кирби, джо байден, джорджтаунский университет
США, В мире, Джон Кирби, Джо Байден, Джорджтаунский университет
19:42 16.02.2023 (обновлено: 20:44 16.02.2023)
 
США признали, что сбитые летательные аппараты не занимались разведкой

Белый дом: версия о сборе разведданных сбитыми летательными аппаратами не подтвердилась

© AP Photo / Ryan Seelbach/U.S. NavyПоиск китайского аэростата у побережья Миртл-Бич в Южной Каролине
Поиск китайского аэростата у побережья Миртл-Бич в Южной Каролине - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Ryan Seelbach/U.S. Navy
Поиск китайского аэростата у побережья Миртл-Бич в Южной Каролине. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Американские специалисты пришли к выводу, что сбитые летающие объекты, вероятнее всего, были метеозондами или научно-исследовательскими устройствами, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"Президент получил рекомендацию от военных от том, что те аппараты было необходимо сбить по двум причинам. Во-первых, мы не могли исключить того, что они потенциально являлись разведывательными аппаратами, а во-вторых, маршрут их полета в определенных случаях мог пролегать над потенциально чувствительными объектами", — пояснил спикер в ходе дискуссии в Джорджтаунском университете.
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Изначально власти не могли с уверенностью определить, предназначались ли те аппараты для сбора разведданных, но они могли этим заниматься, добавил Кирби.
"Я не могу вдаваться глубоко в детали, однако мы знали, что данный маршрут данного объекта мог пролегать через наши чувствительные объекты, военные объекты. Вот почему мы приняли меры, для того чтобы закрыть любую возможность для сбора чувствительной развединформации с их помощью", — пояснил он, говоря о сбитом над Атлантикой китайском аэростате.
Американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе аэростат из КНР, пересекший территорию США. В Пекине настаивают, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.
Принадлежность и назначение трех других сбитых объектов пока не определены.
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