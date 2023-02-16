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Режиссера Абдрашитова похоронили в Москве - РИА Новости, 16.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230216/abdrashitov-1852438019.html
Режиссера Абдрашитова похоронили в Москве
Режиссера Абдрашитова похоронили в Москве - РИА Новости, 16.02.2023
Режиссера Абдрашитова похоронили в Москве
Отпевание и похороны режиссера Вадима Абдрашитова прошли в Москве на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:34
2023-02-16T15:34
культура
москва
вадим абдрашитов
михаил швыдкой
кино и сериалы
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Отпевание и похороны режиссера Вадима Абдрашитова прошли в Москве на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. Абдрашитов скончался 12 февраля на 79-м году жизни от онкологического заболевания. Ранее в Доме кинематографистов прошла церемония прощания. Проститься с режиссером пришли спецпредставитель президента РФ по межкультурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор ВГИКа Владимир Малышев, режиссер Андрей Смирнов, режиссер Карен Шахназаров, писательница Алла Гербер, а также близкие, коллеги и друзья. Президент России Владимир Путин прислал на церемонию прощания венок и телеграмму с соболезнованиями. Также телеграммы прислали министр культуры РФ Ольга Любимова и премьер-министр России Михаил Мишустин. Вадим Абдрашитов – советский и российский кинорежиссер, народный артист России. Он известен по фильмам "Слуга", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира", "Время танцора", "Охота на лис" и другим.
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москва, вадим абдрашитов, михаил швыдкой, кино и сериалы
Культура, Москва, Вадим Абдрашитов, Михаил Швыдкой, Кино и сериалы
15:34 16.02.2023
 
Режиссера Абдрашитова похоронили в Москве

Режиссера Вадима Абдрашитова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВынос гроба с телом Вадима Абдрашитова после церемонии прощания с режиссером в Большом зале Центрального Дома кинематографистов
Вынос гроба с телом Вадима Абдрашитова после церемонии прощания с режиссером в Большом зале Центрального Дома кинематографистов - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вынос гроба с телом Вадима Абдрашитова после церемонии прощания с режиссером в Большом зале Центрального Дома кинематографистов
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Отпевание и похороны режиссера Вадима Абдрашитова прошли в Москве на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Абдрашитов скончался 12 февраля на 79-м году жизни от онкологического заболевания.
Ранее в Доме кинематографистов прошла церемония прощания. Проститься с режиссером пришли спецпредставитель президента РФ по межкультурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор ВГИКа Владимир Малышев, режиссер Андрей Смирнов, режиссер Карен Шахназаров, писательница Алла Гербер, а также близкие, коллеги и друзья.
Президент России Владимир Путин прислал на церемонию прощания венок и телеграмму с соболезнованиями. Также телеграммы прислали министр культуры РФ Ольга Любимова и премьер-министр России Михаил Мишустин.
Вадим Абдрашитов – советский и российский кинорежиссер, народный артист России. Он известен по фильмам "Слуга", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира", "Время танцора", "Охота на лис" и другим.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЦветы у портрета Вадима Абдрашитова на церемонии прощания с режиссером
Цветы у портрета Вадима Абдрашитова на церемонии прощания с режиссером - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Цветы у портрета Вадима Абдрашитова на церемонии прощания с режиссером
 
КультураМоскваВадим АбдрашитовМихаил ШвыдкойКино и сериалы
 
 
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