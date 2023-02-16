Режиссера Абдрашитова похоронили в Москве
Режиссера Вадима Абдрашитова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВынос гроба с телом Вадима Абдрашитова после церемонии прощания с режиссером в Большом зале Центрального Дома кинематографистов
Вынос гроба с телом Вадима Абдрашитова после церемонии прощания с режиссером в Большом зале Центрального Дома кинематографистов
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Отпевание и похороны режиссера Вадима Абдрашитова прошли в Москве на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Абдрашитов скончался 12 февраля на 79-м году жизни от онкологического заболевания.
Ранее в Доме кинематографистов прошла церемония прощания. Проститься с режиссером пришли спецпредставитель президента РФ по межкультурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор ВГИКа Владимир Малышев, режиссер Андрей Смирнов, режиссер Карен Шахназаров, писательница Алла Гербер, а также близкие, коллеги и друзья.
Президент России Владимир Путин прислал на церемонию прощания венок и телеграмму с соболезнованиями. Также телеграммы прислали министр культуры РФ Ольга Любимова и премьер-министр России Михаил Мишустин.
Вадим Абдрашитов – советский и российский кинорежиссер, народный артист России. Он известен по фильмам "Слуга", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира", "Время танцора", "Охота на лис" и другим.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЦветы у портрета Вадима Абдрашитова на церемонии прощания с режиссером
Цветы у портрета Вадима Абдрашитова на церемонии прощания с режиссером