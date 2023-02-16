https://ria.ru/20230216/abdrashitov-1852412187.html

В Москве завершилось прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым

В Москве завершилось прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым - РИА Новости, 16.02.2023

В Москве завершилось прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым

Прощание с Вадимом Абдрашитовым завершилось в Доме кинематографистов в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:36

2023-02-16T14:36

2023-02-16T14:36

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Прощание с Вадимом Абдрашитовым завершилось в Доме кинематографистов в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Проститься с режиссером пришли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор ВГИКа Владимир Малышев, режиссеры Андрей Смирнов, Карен Шахназаров, писательница Алла Гербер, а также близкие, коллеги и друзья. Президент РФ Владимир Путин прислал на церемонию прощания венок и телеграмму с соболезнованиями. Также телеграммы прислали министр культуры РФ Ольга Любимова и премьер-министр России Михаил Мишустин. Режиссера похоронят на Троекуровское кладбище. Абдрашитов скончался 12 февраля на 79-м году жизни от онкологического заболевания. Вадим Абдрашитов – советский и российский кинорежиссер, народный артист России. Он известен по фильмам "Слуга", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира", "Время танцора", "Охота на лис" и другим.

https://ria.ru/20230215/vlaming-1852109746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, вадим абдрашитов, знаменитости, кино и сериалы