https://ria.ru/20230216/abdrashitov-1852412187.html
В Москве завершилось прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым
В Москве завершилось прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым - РИА Новости, 16.02.2023
В Москве завершилось прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым
Прощание с Вадимом Абдрашитовым завершилось в Доме кинематографистов в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:36
2023-02-16T14:36
2023-02-16T14:36
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Прощание с Вадимом Абдрашитовым завершилось в Доме кинематографистов в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Проститься с режиссером пришли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор ВГИКа Владимир Малышев, режиссеры Андрей Смирнов, Карен Шахназаров, писательница Алла Гербер, а также близкие, коллеги и друзья. Президент РФ Владимир Путин прислал на церемонию прощания венок и телеграмму с соболезнованиями. Также телеграммы прислали министр культуры РФ Ольга Любимова и премьер-министр России Михаил Мишустин. Режиссера похоронят на Троекуровское кладбище. Абдрашитов скончался 12 февраля на 79-м году жизни от онкологического заболевания. Вадим Абдрашитов – советский и российский кинорежиссер, народный артист России. Он известен по фильмам "Слуга", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира", "Время танцора", "Охота на лис" и другим.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, вадим абдрашитов, знаменитости, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Вадим Абдрашитов, Знаменитости, Кино и сериалы
В Москве завершилось прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым
Прощание с режиссером Абдрашитовым завершилось в Доме кинематографистов в Москве
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Прощание с Вадимом Абдрашитовым завершилось в Доме кинематографистов в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Проститься с режиссером пришли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор ВГИКа Владимир Малышев, режиссеры Андрей Смирнов, Карен Шахназаров, писательница Алла Гербер, а также близкие, коллеги и друзья.
Президент РФ Владимир Путин прислал на церемонию прощания венок и телеграмму с соболезнованиями. Также телеграммы прислали министр культуры РФ Ольга Любимова и премьер-министр России Михаил Мишустин.
Режиссера похоронят на Троекуровское кладбище.
Абдрашитов скончался 12 февраля на 79-м году жизни от онкологического заболевания.
Вадим Абдрашитов – советский и российский кинорежиссер, народный артист России. Он известен по фильмам "Слуга", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира", "Время танцора", "Охота на лис" и другим.