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"Скормили свиньям". Стало известно, куда отправили украинское зерно - РИА Новости, 15.02.2023
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"Скормили свиньям". Стало известно, куда отправили украинское зерно
"Скормили свиньям". Стало известно, куда отправили украинское зерно - РИА Новости, 15.02.2023
"Скормили свиньям". Стало известно, куда отправили украинское зерно
Вместо того чтобы отправить украинскую пшеницу в бедные африканские страны, ее скормили свиньям в Испании, написал обозреватель Exxpress Михаэль Кох. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T06:10
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Вместо того чтобы отправить украинскую пшеницу в бедные африканские страны, ее скормили свиньям в Испании, написал обозреватель Exxpress Михаэль Кох.Кох пожаловался, что в страны третьего мира мало что попало. По его мнению, причина этого кроется в финансовой выгоде киевских властей."Объяснить такое безобразие просто: Испания заплатила больше денег, и Украина поставила", — посетовал журналист.В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет документов по зерновой сделке, которые определяют алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов и предусматривают снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении российской продукции сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. Соглашение истекало 18 ноября, но его продлили еще на полгода. Тем не менее положение не изменилось: по информации российского постпреда ООН Василия Небензи, из украинских портов вывезли более 20 миллионов тонн зерна, почти половину этого груза (47 процентов) получили страны ЕС и Великобритания, еще треть — Китай, Иордания, Малайзия и другие государства с доходами выше среднего, а на долю собственно нуждающихся стран — Сомали, Эфиопии, Йемена, Судана, Афганистана и Джибути — приходится всего три процента. Россия же при этом не смогла экспортировать "ни зернышка".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230209/sdelka-1850843487.html
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испания, украина, оон, турция, в мире
Испания, Украина, ООН, Турция, В мире
06:10 15.02.2023 (обновлено: 12:37 15.02.2023)
 
"Скормили свиньям". Стало известно, куда отправили украинское зерно

Exxpress: украинскую пшеницу скормили свиньям в Испании, а не отправили в бедные страны

© AFP 2023 / GABRIEL BOUYSСвинья в Испании
Свинья в Испании - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / GABRIEL BOUYS
Свинья в Испании. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Вместо того чтобы отправить украинскую пшеницу в бедные африканские страны, ее скормили свиньям в Испании, написал обозреватель Exxpress Михаэль Кох.

"Евросоюз боролся за создание коридора для поставок украинского зерна морским путем, чтобы беднейшие страны не столкнулись с голодом. Но пшеница туда почти не попала, вместо этого ее в основном отправляли в Испанию, где она использовалась в качестве корма для свиноводства", — утверждает он.

Кох пожаловался, что в страны третьего мира мало что попало. По его мнению, причина этого кроется в финансовой выгоде киевских властей.
"Объяснить такое безобразие просто: Испания заплатила больше денег, и Украина поставила", — посетовал журналист.
Зерно загружают отпускными трубами в железнодорожные вагоны - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 14:01
Посол заявил о преобладании обеспеченных стран в "зерновой сделке"
В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет документов по зерновой сделке, которые определяют алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов и предусматривают снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении российской продукции сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.
Соглашение истекало 18 ноября, но его продлили еще на полгода. Тем не менее положение не изменилось: по информации российского постпреда ООН Василия Небензи, из украинских портов вывезли более 20 миллионов тонн зерна, почти половину этого груза (47 процентов) получили страны ЕС и Великобритания, еще треть — Китай, Иордания, Малайзия и другие государства с доходами выше среднего, а на долю собственно нуждающихся стран — Сомали, Эфиопии, Йемена, Судана, Афганистана и Джибути — приходится всего три процента. Россия же при этом не смогла экспортировать "ни зернышка".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Обработка зерна - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 12:41
Небензя оценил перспективы продления зерновой сделки
 
ИспанияУкраинаООНТурцияВ мире
 
 
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