https://ria.ru/20230215/zerno-1852062446.html

"Скормили свиньям". Стало известно, куда отправили украинское зерно

"Скормили свиньям". Стало известно, куда отправили украинское зерно - РИА Новости, 15.02.2023

"Скормили свиньям". Стало известно, куда отправили украинское зерно

Вместо того чтобы отправить украинскую пшеницу в бедные африканские страны, ее скормили свиньям в Испании, написал обозреватель Exxpress Михаэль Кох. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T06:10

2023-02-15T06:10

2023-02-15T12:37

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Вместо того чтобы отправить украинскую пшеницу в бедные африканские страны, ее скормили свиньям в Испании, написал обозреватель Exxpress Михаэль Кох.Кох пожаловался, что в страны третьего мира мало что попало. По его мнению, причина этого кроется в финансовой выгоде киевских властей."Объяснить такое безобразие просто: Испания заплатила больше денег, и Украина поставила", — посетовал журналист.В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет документов по зерновой сделке, которые определяют алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов и предусматривают снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении российской продукции сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. Соглашение истекало 18 ноября, но его продлили еще на полгода. Тем не менее положение не изменилось: по информации российского постпреда ООН Василия Небензи, из украинских портов вывезли более 20 миллионов тонн зерна, почти половину этого груза (47 процентов) получили страны ЕС и Великобритания, еще треть — Китай, Иордания, Малайзия и другие государства с доходами выше среднего, а на долю собственно нуждающихся стран — Сомали, Эфиопии, Йемена, Судана, Афганистана и Джибути — приходится всего три процента. Россия же при этом не смогла экспортировать "ни зернышка".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230209/sdelka-1850843487.html

https://ria.ru/20230210/sdelka-1851106996.html

испания

украина

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

испания, украина, оон, турция, в мире