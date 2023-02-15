https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852219555.html

"Роскосмос" опубликовал снимок разрушенных кварталов в турецкой Антакье

"Роскосмос" опубликовал снимок разрушенных кварталов в турецкой Антакье - РИА Новости, 15.02.2023

"Роскосмос" опубликовал снимок разрушенных кварталов в турецкой Антакье

"Роскосмос" опубликовал снимки со спутника "Канопус-В", на них видны разрушенные землетрясением строения в турецком городе Антакья. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:01

2023-02-15T17:01

2023-02-15T17:02

турция

россия

реджеп тайип эрдоган

роскосмос

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

землетрясение

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал снимки со спутника "Канопус-В", на них видны разрушенные землетрясением строения в турецком городе Антакья. "Спутник Роскосмоса "Канопус-В" заснял последствия землетрясения на Юго-Востоке страны", - говорится в сообщении в телеграм-канале. Ранее "Роскосмос" сообщил, что задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли 35 тысяч человек, пострадали более 105 тысяч.

https://ria.ru/20230214/turtsiya-1851739921.html

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Владимир Лаврентьев

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