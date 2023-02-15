https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852167281.html

Заслуженный спасатель рассказал о шансах выжить после землетрясения

Заслуженный спасатель рассказал о шансах выжить после землетрясения - РИА Новости, 15.02.2023

Заслуженный спасатель рассказал о шансах выжить после землетрясения

Оказавшиеся под завалами после землетрясения, люди могут оставаться живыми порядка двух недель при "благоприятных обстоятельствах": важными факторами являются... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:20

2023-02-15T14:20

2023-02-15T14:20

в мире

кахраманмараш

турция

александр гофштейн

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Оказавшиеся под завалами после землетрясения, люди могут оставаться живыми порядка двух недель при "благоприятных обстоятельствах": важными факторами являются погода в зоне бедствия и уровень строительства в регионе, объяснил РИА Новости заслуженный спасатель РФ, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли более 35 тысяч человек, пострадали более 105 тысяч. Выживших после мощного землетрясения находят и по сей день. По данным телеканала TRT Haber, в среду в турецком Кахраманмараше из-под завалов достали 45-летнюю женщину спустя 222 часа после бедствия. "Чудеса всегда бывают... "продержание" человека возможно даже спустя две недели при благоприятных обстоятельствах", - сказал Гофштейн. Он отметил, что шансы найти людей живыми под завалами возрастают в зависимости от уровня строительства в регионе: чем "цивилизованнее" страна, тем больше шансов обнаружить человека под обломками здания даже спустя какое-то довольно длительное время. "Хорошее строительство, монолитное, сейсмостойкое - оно дает возможность создавать в обрушенном здании какие-то полости, где само по себе существование человека ограничивается его жизненными силами", - подчеркнул он.Кроме того, немаловажным обстоятельством остается погода, добавил эксперт. Температура в зоне бедствия в Турции, подчеркнул он, держалась на отметке в 10-15 градусов в дневное время. "Что касается холодной погоды, она, как ни странно, только в плюс играет... Человек, который находится в таких неблагоприятных "холодовых" условиях, рефлекторно сопротивляется: он начинает дрожать, это очень хорошее явление. Мелкая дрожь не позволяет охладиться организму", - отметил Гофштейн.

https://ria.ru/20230214/turtsiya-1851739921.html

https://ria.ru/20230208/aleppo-1850485381.html

кахраманмараш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кахраманмараш, турция, александр гофштейн, сильное землетрясение в турции и сирии