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В Турции спасли женщину, которая провела под завалами почти десять дней

В Турции спасли женщину, которая провела под завалами почти десять дней - РИА Новости, 15.02.2023

В Турции спасли женщину, которая провела под завалами почти десять дней

На юго-востоке Турции спасли женщину, которая почти десять дней оставалась под завалами из-за землетрясения, передает телеканал TRT Haber. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:14

2023-02-15T11:14

2023-02-15T11:36

хорошие новости

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турция

кахраманмараш

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 15 фев — РИА Новости. На юго-востоке Турции спасли женщину, которая почти десять дней оставалась под завалами из-за землетрясения, передает телеканал TRT Haber. "В Кахраманмараше 45-летняя Мелике Имамоглу была спасена живой из-под завалов спустя 222 часа", — говорится в сообщении.Провинция Кахраманмараш стала центром землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6, которые произошли 6 февраля с интервалом в девять часов. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли свыше 35 тысяч человек, тысячи домов разрушены.Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и в соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия — там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.

турция

кахраманмараш

сирия

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в мире, турция, кахраманмараш, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии