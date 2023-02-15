https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852071666.html

Эксперт исключил повторное мощное землетрясение на юго-востоке Турции

Эксперт исключил повторное мощное землетрясение на юго-востоке Турции - РИА Новости, 15.02.2023

Эксперт исключил повторное мощное землетрясение на юго-востоке Турции

Повторное землетрясение на юго-востоке Турции такой же мощности исключено, заявил РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T08:39

2023-02-15T08:39

2023-02-15T08:39

в мире

турция

кахраманмараш

стамбул

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 15 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Повторное землетрясение на юго-востоке Турции такой же мощности исключено, заявил РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. "Мы говорим о накоплении энергии и сдвигах примерно за 300 лет. Как правило, плита сдвигается на один сантиметр в год, а здесь мы имеем сдвиг на три метра, а образовавшийся разлом протянулся минимум на 250 километров. Повторное землетрясение такой же магнитуды в Кахраманмараше исключено", - заявил ученый. "Подобные землетрясения невозможно предсказать с точностью до минуты или дня. Однако мы предрекали, что в зоне, где уже 300 лет накапливается энергия и идет движение двух плит, произойдет землетрясение, этот регион отмечен в картах как один из опасных. Однако, к сожалению, в этом регионе увеличивалось население, не были реализованы в достаточной мере подготовительные мероприятия в связи с землетрясением. Мы увидели, что здания не способны выдержать землетрясение", - заявил Эйидоган. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что после мощных землетрясений 6 февраля ученые зафиксировали не менее 3 тысяч афтершоков. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 35 тысяч человек, пострадали более 105 тысяч.

https://ria.ru/20230215/stambul-1852058631.html

турция

кахраманмараш

стамбул

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в мире, турция, кахраманмараш, стамбул, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии