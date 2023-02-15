https://ria.ru/20230215/zdravookhranenie-1852232123.html

Путин по видеосвязи открывает новые объекты здравоохранения

Путин по видеосвязи открывает новые объекты здравоохранения - РИА Новости, 15.02.2023

Путин по видеосвязи открывает новые объекты здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин в среду участвует в открытии новых объектов здравоохранения в ряде регионов РФ, мероприятие с участием министра здравоохранения РФ... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:35

2023-02-15T17:35

2023-02-15T18:04

общество

здоровье - общество

владимир путин

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белгородская область

красноярский край

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду участвует в открытии новых объектов здравоохранения в ряде регионов РФ, мероприятие с участием министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко проходит в режиме видео-конференц-связи. На совещании планируется объявить о завершении строительства быстровозводимого инфекционного клинического центра для Старооскольской окружной больницы святителя Луки Крымского в Белгородской области. Корпус рассчитан на 81 койку с возможностью развертывания до 330 коек в режиме ЧС. Объект на 100% укомплектован медицинскими кадрами. В Красноярском крае ожидается открытие поликлиники мощностью 900 посещений в смену. На ее строительство было выделено почти 1,7 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов. Кроме того, завершена реконструкция городской детской поликлиники №1 в Нальчике в Кабардино-Балкарии. У здания появилась дополнительное крыло площадью 1,6 тысячи квадратных метров. На трех этажах детской поликлиники теперь, например, размещены лечебно-профилактические отделения с малой операционной, кабинет эндоскопического обследования, отделение лучевой диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, отделение восстановительного лечения и реабилитации, дневной стационар на 20 коек. Также в Кабардино-Балкарии завершена реконструкция поликлинического №2 ЦРБ Баксанского муниципального района. К зданию пристроено дополнительное крыло площадью 300 квадратных метров. Общая площадь здания после реконструкции – 870 квадратных метров. На реконструкцию объекта было предусмотрено 65,2 миллиона рублей. В Липецкой области планируется открыть детскую поликлинику Липецкой городской детской больницы. Четырехэтажное здание площадью 7,72 тысячи квадратных метров включает в себя отделение функциональной диагностики, кабинет эндоскопического обследования, отделение лучевой диагностики, отделение восстановительного лечения и реабилитации, дневной стационар на 30 коек с режимом работы в две смены. Кроме того, в регионе готов к открытию новый операционный блок с отделением анестезиологии и реанимации Липецкого областного онкологического диспансера. Объект связан со зданием существующего хирургического корпуса надземным переходом. Внутри находятся два конференц-зала, отделение реанимации и анестезиологии на 20 коек с блоком палат пробуждения, операционные. Еще два медицинских объекта готовы к открытию в Саратовской области. Речь идет о взрослом поликлиническом отделении СГП №16 и детском поликлиническом отделении в Саратове. Мощность обоих – 100 человек в смену.В ходе открытия амбулатории центра первичной медико-социальной помощи в Мелитополе Запорожской области глава государства поинтересовался у главного врача, чего не хватает учреждению. Главврач попросила пять автомобилей высокой проходимости для помощи жителям сел."Мы так и сделаем, даже и не сомневайтесь, сделаем это в самое ближайшее время", - сказал Путин. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала взять ситуацию на контроль."Сделаем это как можно быстрее и таким образом, чтобы было чем работать еще, кроме того, что будет то, на чем можно ездить. Я попрошу Михаила Альбертовича еще с руководителем региона.... пообсуждать этот вопрос", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230215/medpomosch-1852226923.html

https://ria.ru/20221229/meduchrezhdeniya-1842134292.html

https://ria.ru/20230215/zdravookhranenie-1852227294.html

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Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, владимир путин, михаил мурашко, белгородская область, красноярский край