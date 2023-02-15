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Путин заявил, что работа по модернизации медучреждений продолжится - РИА Новости, 15.02.2023
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Путин заявил, что работа по модернизации медучреждений продолжится
Путин заявил, что работа по модернизации медучреждений продолжится - РИА Новости, 15.02.2023
Путин заявил, что работа по модернизации медучреждений продолжится
Работа по программам модернизации первичного звена здравоохранения в России будет продолжена, заявил президент Владимир Путин и поручил вице-премьеру Татьяне... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:22
2023-02-15T17:38
здоровье
россия
владимир путин
татьяна голикова
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работа по программам модернизации первичного звена здравоохранения в России будет продолжена, заявил президент Владимир Путин и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко взять вопрос на личный контроль и обеспечить ускоренную реализацию программ."В текущем году работа по программам модернизации будет, безусловно, продолжена, и здесь хочу напомнить про возможность их опережающего финансирования в рамках бюджетных лимитов на 2024 год. Мы обсуждали это с коллегами в правительстве, такая возможность у нас есть. … Я прошу Татьяну Алексеевну Голикову и Михаила Альбертовича Мурашко совместно с главами регионов взять этот вопрос на личный контроль и обеспечить ускоренную реализацию программ модернизации первичного звена", - сказал Путин.Путин в среду участвует в совещании, посвященном открытию новых объектов здравоохранения в ряде регионов: Белгородской, Липецкой, Саратовской областях, Красноярском крае, Кабардино-Балкарии.
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здоровье, россия, владимир путин, татьяна голикова, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье, Россия, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
17:22 15.02.2023 (обновлено: 17:38 15.02.2023)
 
Путин заявил, что работа по модернизации медучреждений продолжится

Путин призвал Голикову и Мурашко взять на контроль работу по модернизации медучреждений

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работа по программам модернизации первичного звена здравоохранения в России будет продолжена, заявил президент Владимир Путин и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко взять вопрос на личный контроль и обеспечить ускоренную реализацию программ.
"В текущем году работа по программам модернизации будет, безусловно, продолжена, и здесь хочу напомнить про возможность их опережающего финансирования в рамках бюджетных лимитов на 2024 год. Мы обсуждали это с коллегами в правительстве, такая возможность у нас есть. … Я прошу Татьяну Алексеевну Голикову и Михаила Альбертовича Мурашко совместно с главами регионов взять этот вопрос на личный контроль и обеспечить ускоренную реализацию программ модернизации первичного звена", - сказал Путин.
Путин в среду участвует в совещании, посвященном открытию новых объектов здравоохранения в ряде регионов: Белгородской, Липецкой, Саратовской областях, Красноярском крае, Кабардино-Балкарии.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 17:22
Путин заявил, что многое предстоит сделать для повышения качества медпомощи
 
ЗдоровьеРоссияВладимир ПутинТатьяна ГоликоваМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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