https://ria.ru/20230215/zdravookhranenie-1852227294.html
Путин заявил, что работа по модернизации медучреждений продолжится
Путин заявил, что работа по модернизации медучреждений продолжится - РИА Новости, 15.02.2023
Путин заявил, что работа по модернизации медучреждений продолжится
Работа по программам модернизации первичного звена здравоохранения в России будет продолжена, заявил президент Владимир Путин и поручил вице-премьеру Татьяне... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:22
2023-02-15T17:22
2023-02-15T17:38
здоровье
россия
владимир путин
татьяна голикова
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работа по программам модернизации первичного звена здравоохранения в России будет продолжена, заявил президент Владимир Путин и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко взять вопрос на личный контроль и обеспечить ускоренную реализацию программ."В текущем году работа по программам модернизации будет, безусловно, продолжена, и здесь хочу напомнить про возможность их опережающего финансирования в рамках бюджетных лимитов на 2024 год. Мы обсуждали это с коллегами в правительстве, такая возможность у нас есть. … Я прошу Татьяну Алексеевну Голикову и Михаила Альбертовича Мурашко совместно с главами регионов взять этот вопрос на личный контроль и обеспечить ускоренную реализацию программ модернизации первичного звена", - сказал Путин.Путин в среду участвует в совещании, посвященном открытию новых объектов здравоохранения в ряде регионов: Белгородской, Липецкой, Саратовской областях, Красноярском крае, Кабардино-Балкарии.
https://ria.ru/20230215/medpomosch-1852226923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, россия, владимир путин, татьяна голикова, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье, Россия, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
17:22 15.02.2023 (обновлено: 17:38 15.02.2023)
Путин заявил, что работа по модернизации медучреждений продолжится
Путин призвал Голикову и Мурашко взять на контроль работу по модернизации медучреждений