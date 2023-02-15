https://ria.ru/20230215/zdravookhranenie-1852227294.html

Путин заявил, что работа по модернизации медучреждений продолжится

Путин заявил, что работа по модернизации медучреждений продолжится - РИА Новости, 15.02.2023

Путин заявил, что работа по модернизации медучреждений продолжится

Работа по программам модернизации первичного звена здравоохранения в России будет продолжена, заявил президент Владимир Путин и поручил вице-премьеру Татьяне... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:22

2023-02-15T17:22

2023-02-15T17:38

здоровье

россия

владимир путин

татьяна голикова

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работа по программам модернизации первичного звена здравоохранения в России будет продолжена, заявил президент Владимир Путин и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко взять вопрос на личный контроль и обеспечить ускоренную реализацию программ."В текущем году работа по программам модернизации будет, безусловно, продолжена, и здесь хочу напомнить про возможность их опережающего финансирования в рамках бюджетных лимитов на 2024 год. Мы обсуждали это с коллегами в правительстве, такая возможность у нас есть. … Я прошу Татьяну Алексеевну Голикову и Михаила Альбертовича Мурашко совместно с главами регионов взять этот вопрос на личный контроль и обеспечить ускоренную реализацию программ модернизации первичного звена", - сказал Путин.Путин в среду участвует в совещании, посвященном открытию новых объектов здравоохранения в ряде регионов: Белгородской, Липецкой, Саратовской областях, Красноярском крае, Кабардино-Балкарии.

https://ria.ru/20230215/medpomosch-1852226923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье, россия, владимир путин, татьяна голикова, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)