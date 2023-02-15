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Захарова прокомментировала сообщения властей США об НЛО - РИА Новости, 15.02.2023
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Захарова прокомментировала сообщения властей США об НЛО
Захарова прокомментировала сообщения властей США об НЛО - РИА Новости, 15.02.2023
Захарова прокомментировала сообщения властей США об НЛО
Разговоры американских властей об НЛО связаны с грядущими выборами президента, правительство ищет новые темы, так как "антироссийская тематика доведена до... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T09:12
2023-02-15T09:37
россия
сша
мария захарова
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Разговоры американских властей об НЛО связаны с грядущими выборами президента, правительство ищет новые темы, так как "антироссийская тематика доведена до абсурда", заявила представитель МИД Мария Захарова."В Соединённых Штатах скоро выборы. Будут и покемоны, будут и НЛО. Потому что, мне кажется, на теме России уже просто невозможно куда-либо выехать и приехать, потому что они ее исчерпали полностью. Они довели тему России до полного абсурда внутри своего информационно-политического поля", — сказала она в эфире радио "Sputnik".По словам представителя ведомства, теперь "чем-то нужно удивлять публику, чем-то завораживать", а для этого подойдет "любой абсурд, но тот, который сможет отвлечь внимание". Например, от публикации журналиста Сеймура Херша о "Северных потоках", заметила Захарова."Молчат официальные власти (США — Прим. ред.). Их заваливают вопросами в прямом эфире, они молчат. Они отшучиваются, хамски отвечают, делают вид, что не понимают, о чем идёт речь", — добавил она.Американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший территорию США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены. В Белом доме не исключили, что сбитые аппараты могут быть коммерческими или исследовательскими устройствами, но признались, что ни одна компания или частное лицо еще не заявляли на них прав.
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россия, сша, мария захарова, вашингтон (штат)
Россия, США, Мария Захарова, Вашингтон (штат)
09:12 15.02.2023 (обновлено: 09:37 15.02.2023)
 
Захарова прокомментировала сообщения властей США об НЛО

Захарова связала сообщения властей США об НЛО с истощением антироссийской тематики

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Разговоры американских властей об НЛО связаны с грядущими выборами президента, правительство ищет новые темы, так как "антироссийская тематика доведена до абсурда", заявила представитель МИД Мария Захарова.
"В Соединённых Штатах скоро выборы. Будут и покемоны, будут и НЛО. Потому что, мне кажется, на теме России уже просто невозможно куда-либо выехать и приехать, потому что они ее исчерпали полностью. Они довели тему России до полного абсурда внутри своего информационно-политического поля", — сказала она в эфире радио "Sputnik".
По словам представителя ведомства, теперь "чем-то нужно удивлять публику, чем-то завораживать", а для этого подойдет "любой абсурд, но тот, который сможет отвлечь внимание". Например, от публикации журналиста Сеймура Херша о "Северных потоках", заметила Захарова.
"Молчат официальные власти (США — Прим. ред.). Их заваливают вопросами в прямом эфире, они молчат. Они отшучиваются, хамски отвечают, делают вид, что не понимают, о чем идёт речь", — добавил она.
Американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший территорию США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены. В Белом доме не исключили, что сбитые аппараты могут быть коммерческими или исследовательскими устройствами, но признались, что ни одна компания или частное лицо еще не заявляли на них прав.
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