https://ria.ru/20230215/zagranpasporta-1852267595.html
Шадаев рассказал о преимуществах биометрических загранпаспортов
Шадаев рассказал о преимуществах биометрических загранпаспортов - РИА Новости, 15.02.2023
Шадаев рассказал о преимуществах биометрических загранпаспортов
Минцифры совместно с ФСБ согласовали технологию, которая позволит владельцам биометрических загранпаспортов не ходить в МФЦ и получать все услуги в электронном... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T19:44
2023-02-15T19:44
2023-02-15T19:44
общество
технологии
россия
максут шадаев
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Минцифры совместно с ФСБ согласовали технологию, которая позволит владельцам биометрических загранпаспортов не ходить в МФЦ и получать все услуги в электронном виде, сообщил глава министерства Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином в среду. Загранпаспорт нового образца - биометрический и рассчитан на срок службы 10 лет. На своей титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев. "Мы согласовали с ФСБ технологию, которая позволяет владельцам биометрических загранпаспортов не ходить в МФЦ, это все (получать необходимые услуги - ред.) делать в электронном виде, поскольку в загранпаспорте, на чипе у нас записана фотография. Соответственно, эта фотография позволяет верифицировать собственника", - отметил Шадаев. В начале февраля на портале "Госуслуги" сообщалось, что прием заявлений на "Госуслугах" на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен со 2 февраля. Уточнялось, что если пользователь уже подал заявление на получение загранпаспорта нового образца через "Госуслуги", то нужно дождаться ответа от ведомства и действовать согласно инструкции в ответе. В случае подачи заявления не через портал, стоит обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта.
https://ria.ru/20230210/utechki-1851141199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, максут шадаев, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Технологии, Россия, Максут Шадаев, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Шадаев рассказал о преимуществах биометрических загранпаспортов
Шадаев: биометрические загранпаспорта позволят получать услуги в России в цифровом виде
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Минцифры совместно с ФСБ согласовали технологию, которая позволит владельцам биометрических загранпаспортов не ходить в МФЦ и получать все услуги в электронном виде, сообщил глава министерства Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином в среду.
Загранпаспорт нового образца - биометрический и рассчитан на срок службы 10 лет. На своей титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев.
"Мы согласовали с ФСБ технологию, которая позволяет владельцам биометрических загранпаспортов не ходить в МФЦ, это все (получать необходимые услуги - ред.) делать в электронном виде, поскольку в загранпаспорте, на чипе у нас записана фотография. Соответственно, эта фотография позволяет верифицировать собственника", - отметил Шадаев.
В начале февраля на портале "Госуслуги" сообщалось, что прием заявлений на "Госуслугах" на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен со 2 февраля.
Уточнялось, что если пользователь уже подал заявление на получение загранпаспорта нового образца через "Госуслуги", то нужно дождаться ответа от ведомства и действовать согласно инструкции в ответе. В случае подачи заявления не через портал, стоит обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта.