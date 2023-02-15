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Шадаев рассказал о преимуществах биометрических загранпаспортов - РИА Новости, 15.02.2023
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Шадаев рассказал о преимуществах биометрических загранпаспортов
Шадаев рассказал о преимуществах биометрических загранпаспортов - РИА Новости, 15.02.2023
Шадаев рассказал о преимуществах биометрических загранпаспортов
Минцифры совместно с ФСБ согласовали технологию, которая позволит владельцам биометрических загранпаспортов не ходить в МФЦ и получать все услуги в электронном... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T19:44
2023-02-15T19:44
общество
технологии
россия
максут шадаев
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Минцифры совместно с ФСБ согласовали технологию, которая позволит владельцам биометрических загранпаспортов не ходить в МФЦ и получать все услуги в электронном виде, сообщил глава министерства Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином в среду. Загранпаспорт нового образца - биометрический и рассчитан на срок службы 10 лет. На своей титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев. "Мы согласовали с ФСБ технологию, которая позволяет владельцам биометрических загранпаспортов не ходить в МФЦ, это все (получать необходимые услуги - ред.) делать в электронном виде, поскольку в загранпаспорте, на чипе у нас записана фотография. Соответственно, эта фотография позволяет верифицировать собственника", - отметил Шадаев. В начале февраля на портале "Госуслуги" сообщалось, что прием заявлений на "Госуслугах" на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен со 2 февраля. Уточнялось, что если пользователь уже подал заявление на получение загранпаспорта нового образца через "Госуслуги", то нужно дождаться ответа от ведомства и действовать согласно инструкции в ответе. В случае подачи заявления не через портал, стоит обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта.
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общество, технологии, россия, максут шадаев, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Технологии, Россия, Максут Шадаев, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
19:44 15.02.2023
 
Шадаев рассказал о преимуществах биометрических загранпаспортов

Шадаев: биометрические загранпаспорта позволят получать услуги в России в цифровом виде

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМаксут Шадаев
Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Максут Шадаев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Минцифры совместно с ФСБ согласовали технологию, которая позволит владельцам биометрических загранпаспортов не ходить в МФЦ и получать все услуги в электронном виде, сообщил глава министерства Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином в среду.
Загранпаспорт нового образца - биометрический и рассчитан на срок службы 10 лет. На своей титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев.
"Мы согласовали с ФСБ технологию, которая позволяет владельцам биометрических загранпаспортов не ходить в МФЦ, это все (получать необходимые услуги - ред.) делать в электронном виде, поскольку в загранпаспорте, на чипе у нас записана фотография. Соответственно, эта фотография позволяет верифицировать собственника", - отметил Шадаев.
В начале февраля на портале "Госуслуги" сообщалось, что прием заявлений на "Госуслугах" на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен со 2 февраля.
Уточнялось, что если пользователь уже подал заявление на получение загранпаспорта нового образца через "Госуслуги", то нужно дождаться ответа от ведомства и действовать согласно инструкции в ответе. В случае подачи заявления не через портал, стоит обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 14:09
Проект о штрафах за утечки данных согласуют до конца февраля, заявил Шадаев
 
ОбществоТехнологииРоссияМаксут ШадаевВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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