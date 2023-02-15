https://ria.ru/20230215/zagranpasporta-1852267595.html

Шадаев рассказал о преимуществах биометрических загранпаспортов

Шадаев рассказал о преимуществах биометрических загранпаспортов - РИА Новости, 15.02.2023

Шадаев рассказал о преимуществах биометрических загранпаспортов

Минцифры совместно с ФСБ согласовали технологию, которая позволит владельцам биометрических загранпаспортов не ходить в МФЦ и получать все услуги в электронном... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T19:44

2023-02-15T19:44

2023-02-15T19:44

общество

технологии

россия

максут шадаев

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564277137_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_63ec40ea262c3817d4a02f894f765fec.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Минцифры совместно с ФСБ согласовали технологию, которая позволит владельцам биометрических загранпаспортов не ходить в МФЦ и получать все услуги в электронном виде, сообщил глава министерства Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином в среду. Загранпаспорт нового образца - биометрический и рассчитан на срок службы 10 лет. На своей титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев. "Мы согласовали с ФСБ технологию, которая позволяет владельцам биометрических загранпаспортов не ходить в МФЦ, это все (получать необходимые услуги - ред.) делать в электронном виде, поскольку в загранпаспорте, на чипе у нас записана фотография. Соответственно, эта фотография позволяет верифицировать собственника", - отметил Шадаев. В начале февраля на портале "Госуслуги" сообщалось, что прием заявлений на "Госуслугах" на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен со 2 февраля. Уточнялось, что если пользователь уже подал заявление на получение загранпаспорта нового образца через "Госуслуги", то нужно дождаться ответа от ведомства и действовать согласно инструкции в ответе. В случае подачи заявления не через портал, стоит обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта.

https://ria.ru/20230210/utechki-1851141199.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, технологии, россия, максут шадаев, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)