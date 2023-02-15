https://ria.ru/20230215/vyplaty-1852119282.html
В Ингушетии выявили нарушения при оформлении соцвыплат
В Ингушетии выявили нарушения при оформлении соцвыплат - РИА Новости, 15.02.2023
В Ингушетии выявили нарушения при оформлении соцвыплат
Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии выявили нарушения на сумму более 2 миллиардов рублей при оформлении социальных выплат, сообщило региональное... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:53
2023-02-15T11:53
2023-02-15T11:53
происшествия
россия
республика ингушетия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849891420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d782b08953347817682d2bc793b7e5bf.jpg
НАЛЬЧИК, 15 фев – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии выявили нарушения на сумму более 2 миллиардов рублей при оформлении социальных выплат, сообщило региональное УФСБ. "Управлением ФСБ России по Республике Ингушетия совместно с МВД России и во взаимодействии с руководством региона проводятся оперативно-розыскные мероприятия по фактам выявленных многочисленных коррупционных правонарушений, связанных с оформлением социальных выплат гражданам, не имеющим на это законных оснований", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате были ущемлены права льготников, а государству причинен материальный ущерб. "По предварительным оценкам специалистов, материальный ущерб составил свыше 2 миллиардов рублей", - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20230214/ukraina-1851931599.html
россия
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849891420_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_b9eb11b850df7507bb9c56eadb445736.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика ингушетия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Происшествия, Россия, Республика Ингушетия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
В Ингушетии выявили нарушения при оформлении соцвыплат
В Ингушетии выявили нарушения при оформлении соцвыплат на более чем два миллиарда рублей