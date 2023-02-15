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В Ингушетии выявили нарушения при оформлении соцвыплат - РИА Новости, 15.02.2023
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В Ингушетии выявили нарушения при оформлении соцвыплат
В Ингушетии выявили нарушения при оформлении соцвыплат - РИА Новости, 15.02.2023
В Ингушетии выявили нарушения при оформлении соцвыплат
Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии выявили нарушения на сумму более 2 миллиардов рублей при оформлении социальных выплат, сообщило региональное... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:53
2023-02-15T11:53
происшествия
россия
республика ингушетия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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НАЛЬЧИК, 15 фев – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии выявили нарушения на сумму более 2 миллиардов рублей при оформлении социальных выплат, сообщило региональное УФСБ. "Управлением ФСБ России по Республике Ингушетия совместно с МВД России и во взаимодействии с руководством региона проводятся оперативно-розыскные мероприятия по фактам выявленных многочисленных коррупционных правонарушений, связанных с оформлением социальных выплат гражданам, не имеющим на это законных оснований", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате были ущемлены права льготников, а государству причинен материальный ущерб. "По предварительным оценкам специалистов, материальный ущерб составил свыше 2 миллиардов рублей", - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20230214/ukraina-1851931599.html
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происшествия, россия, республика ингушетия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Происшествия, Россия, Республика Ингушетия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
11:53 15.02.2023
 
В Ингушетии выявили нарушения при оформлении соцвыплат

В Ингушетии выявили нарушения при оформлении соцвыплат на более чем два миллиарда рублей

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкПосетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 15 фев – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии выявили нарушения на сумму более 2 миллиардов рублей при оформлении социальных выплат, сообщило региональное УФСБ.
"Управлением ФСБ России по Республике Ингушетия совместно с МВД России и во взаимодействии с руководством региона проводятся оперативно-розыскные мероприятия по фактам выявленных многочисленных коррупционных правонарушений, связанных с оформлением социальных выплат гражданам, не имеющим на это законных оснований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате были ущемлены права льготников, а государству причинен материальный ущерб. "По предварительным оценкам специалистов, материальный ущерб составил свыше 2 миллиардов рублей", - пояснили в ведомстве.
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