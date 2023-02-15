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В Ингушетии выявили нарушения при оформлении соцвыплат

В Ингушетии выявили нарушения при оформлении соцвыплат - РИА Новости, 15.02.2023

В Ингушетии выявили нарушения при оформлении соцвыплат

Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии выявили нарушения на сумму более 2 миллиардов рублей при оформлении социальных выплат, сообщило региональное... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:53

2023-02-15T11:53

2023-02-15T11:53

происшествия

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республика ингушетия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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НАЛЬЧИК, 15 фев – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии выявили нарушения на сумму более 2 миллиардов рублей при оформлении социальных выплат, сообщило региональное УФСБ. "Управлением ФСБ России по Республике Ингушетия совместно с МВД России и во взаимодействии с руководством региона проводятся оперативно-розыскные мероприятия по фактам выявленных многочисленных коррупционных правонарушений, связанных с оформлением социальных выплат гражданам, не имеющим на это законных оснований", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате были ущемлены права льготников, а государству причинен материальный ущерб. "По предварительным оценкам специалистов, материальный ущерб составил свыше 2 миллиардов рублей", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20230214/ukraina-1851931599.html

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происшествия, россия, республика ингушетия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество