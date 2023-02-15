https://ria.ru/20230215/vydvorenie-1852288379.html

Захарова высказалась о высылке из Эстонии организатора "Бессмертного полка"

Захарова высказалась о высылке из Эстонии организатора "Бессмертного полка" - РИА Новости, 15.02.2023

Захарова высказалась о высылке из Эстонии организатора "Бессмертного полка"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выдворение организатора акции "Бессмертный полк" в Эстонии Сергея Чаулина, связав это с... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T23:33

2023-02-15T23:33

2023-02-15T23:33

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мария захарова

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выдворение организатора акции "Бессмертный полк" в Эстонии Сергея Чаулина, связав это с русофобским курсом властей страны. Ранее сообщалось, что департамент полиции и пограничной охраны Эстонии по предложению полиции безопасности аннулировал долгосрочный вид на жительство организатора акций "Бессмертного полка" в республике Сергея Чаулина и выслал его из страны. "Вероятно, особое раздражение эстонских властей вызвал тот факт, что он занимался организацией и проведением шествий "Бессмертного полка" в Эстонии. Это и стало главной причиной произошедшего. Попытка этого человека, как и других представителей русскоязычного населения прибалтийской страны, отстаивать право на сохранение русской национальной идентичности и исторической памяти не принимаются в "демократической" Эстонии", - написала Захарова в своем телеграм-канале. "Националистические круги, в том числе Эстонии, уже много лет насаждают искаженную интерпретацию исторических событий двадцатого века, направленную на поддержание русофобского курса и обеление нацистских преступников", - добавила она.

https://ria.ru/20230215/pamyatniki-1852277881.html

https://ria.ru/20230112/vysylki-1844307083.html

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в мире, эстония, россия, мария захарова