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МИД назвал выход России из ВТО подарком для недругов - РИА Новости, 15.02.2023
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МИД назвал выход России из ВТО подарком для недругов
МИД назвал выход России из ВТО подарком для недругов - РИА Новости, 15.02.2023
МИД назвал выход России из ВТО подарком для недругов
Министерство иностранных дел выступило против выхода России из Всемирной торговой организации, привело издание РБК комментарий ведомства. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T21:08
2023-02-15T21:51
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
всемирная торговая организация (вто)
россия
экономика
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел выступило против выхода России из Всемирной торговой организации, привело издание РБК комментарий ведомства."Но позиция профильных ведомств, в частности МИД, хорошо известна: ВТО остается важной площадкой для отстаивания российских интересов в мировой торговой системе, а выход из нее стал бы подарком для наших недругов", — указано в заявлении министерства.В мае 2022 года Владимир Путин поручил правительству оценить принятые странами — членами ВТО меры по ограничению торговли с Россией на предмет их соответствия правилам и принципам организации и представить предложения по обжалованию таких мер. Кроме того, президент поручил провести актуализацию стратегии участия России в торговой организации.
https://ria.ru/20230202/kitay-1849203740.html
https://ria.ru/20221216/kitay-1838986163.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), всемирная торговая организация (вто), россия, экономика
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Всемирная торговая организация (ВТО), Россия, Экономика
21:08 15.02.2023 (обновлено: 21:51 15.02.2023)
 
МИД назвал выход России из ВТО подарком для недругов

МИД выступил против идеи выхода России из Всемирной торговой организации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел выступило против выхода России из Всемирной торговой организации, привело издание РБК комментарий ведомства.
"Но позиция профильных ведомств, в частности МИД, хорошо известна: ВТО остается важной площадкой для отстаивания российских интересов в мировой торговой системе, а выход из нее стал бы подарком для наших недругов", — указано в заявлении министерства.
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В мае 2022 года Владимир Путин поручил правительству оценить принятые странами — членами ВТО меры по ограничению торговли с Россией на предмет их соответствия правилам и принципам организации и представить предложения по обжалованию таких мер. Кроме того, президент поручил провести актуализацию стратегии участия России в торговой организации.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Всемирная торговая организация (ВТО)РоссияЭкономика
 
 
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