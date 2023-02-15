https://ria.ru/20230215/vto-1852277576.html
МИД назвал выход России из ВТО подарком для недругов
МИД назвал выход России из ВТО подарком для недругов - РИА Новости, 15.02.2023
МИД назвал выход России из ВТО подарком для недругов
Министерство иностранных дел выступило против выхода России из Всемирной торговой организации, привело издание РБК комментарий ведомства. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T21:08
2023-02-15T21:08
2023-02-15T21:51
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
всемирная торговая организация (вто)
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_c05ea75113359dbc474ebef9dddd5e87.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел выступило против выхода России из Всемирной торговой организации, привело издание РБК комментарий ведомства."Но позиция профильных ведомств, в частности МИД, хорошо известна: ВТО остается важной площадкой для отстаивания российских интересов в мировой торговой системе, а выход из нее стал бы подарком для наших недругов", — указано в заявлении министерства.В мае 2022 года Владимир Путин поручил правительству оценить принятые странами — членами ВТО меры по ограничению торговли с Россией на предмет их соответствия правилам и принципам организации и представить предложения по обжалованию таких мер. Кроме того, президент поручил провести актуализацию стратегии участия России в торговой организации.
https://ria.ru/20230202/kitay-1849203740.html
https://ria.ru/20221216/kitay-1838986163.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_e81af8d1ec24ecb9e85e0bfcdadf2fdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), всемирная торговая организация (вто), россия, экономика
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Всемирная торговая организация (ВТО), Россия, Экономика
21:08 15.02.2023 (обновлено: 21:51 15.02.2023)
МИД назвал выход России из ВТО подарком для недругов
МИД выступил против идеи выхода России из Всемирной торговой организации