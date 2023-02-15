https://ria.ru/20230215/vsu-1852254126.html
Запорожские власти сообщили об увеличении группировки ВСУ на участке фронта
Запорожские власти сообщили об увеличении группировки ВСУ на участке фронта - РИА Новости, 15.02.2023
Запорожские власти сообщили об увеличении группировки ВСУ на участке фронта
Украинские войска стягивают дополнительные резервы на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:46
2023-02-15T18:46
2023-02-15T22:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир рогов
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_820daddd74d1f81bfd32b293fa1d1df7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Украинские войска стягивают дополнительные резервы на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По его словам, сейчас украинская группировка на Запорожском направлении насчитывает около 25 тысяч человек."В течение менее недели количество боевиков ВСУ увеличилось примерно на пять тысяч", — подчеркнул Рогов.Сегодня утром Рогов сообщил агентству, что Киев может предпринять попытку перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область, организовав наступление в Запорожской области.Российские военные знают об этих планах, и никакой легкой прогулки для ВСУ не будет — в регионе возвели несколько линий эшелонированной обороны, чтобы не допустить прорыва, пояснил он. Кроме того, у украинских войск сейчас недостаточно резервов для организации наступления.Рогов добавил, что сейчас на линии боевого соприкосновения продолжаются взаимные обстрелы, продвижения войск в одну или другую сторону нет.Запорожская область стала субъектом России по итогам референдума, проведенного в сентября прошлого года. Киев не признает результаты голосования и продолжает обстреливать регион.Сейчас Вооруженные силы контролируют более 70 процентов территории области. При этом украинские военные удерживают региональную столицу — город Запорожье.
https://ria.ru/20230211/zaporozhe-1851361789.html
https://ria.ru/20230214/rogov-1851845675.html
https://ria.ru/20230215/spetsoperatsiya-1852154821.html
россия
запорожская область
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229888_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2af76a5a44b337234e863dfe5dbfa615.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Рогов, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев
18:46 15.02.2023 (обновлено: 22:32 15.02.2023)
Запорожские власти сообщили об увеличении группировки ВСУ на участке фронта
Рогов сообщил о стягивании ВСУ допрезервов на линию соприкосновения в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Украинские войска стягивают дополнительные резервы на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Причин тому несколько. Это может быть подготовка к весеннему наступлению или, наоборот, опасение, что в наступление пойдет наша армия", — отметил собеседник агентства.
По его словам, сейчас украинская группировка на Запорожском направлении насчитывает около 25 тысяч человек.
"В течение менее недели количество боевиков ВСУ увеличилось примерно на пять тысяч", — подчеркнул Рогов.
Сегодня утром Рогов сообщил агентству, что Киев может предпринять попытку перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область
, организовав наступление в Запорожской области.
Российские военные знают об этих планах, и никакой легкой прогулки для ВСУ не будет — в регионе возвели несколько линий эшелонированной обороны, чтобы не допустить прорыва, пояснил он. Кроме того, у украинских войск сейчас недостаточно резервов для организации наступления.
Рогов добавил, что сейчас на линии боевого соприкосновения продолжаются взаимные обстрелы, продвижения войск в одну или другую сторону нет.
Запорожская область стала субъектом России
по итогам референдума, проведенного в сентября прошлого года. Киев не признает результаты голосования и продолжает обстреливать регион.
Сейчас Вооруженные силы контролируют более 70 процентов территории области. При этом украинские военные удерживают региональную столицу — город Запорожье
.