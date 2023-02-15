https://ria.ru/20230215/vsu-1852254126.html

Запорожские власти сообщили об увеличении группировки ВСУ на участке фронта

Запорожские власти сообщили об увеличении группировки ВСУ на участке фронта - РИА Новости, 15.02.2023

Запорожские власти сообщили об увеличении группировки ВСУ на участке фронта

Украинские войска стягивают дополнительные резервы на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T18:46

2023-02-15T18:46

2023-02-15T22:32

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир рогов

запорожская область

вооруженные силы украины

украина

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Украинские войска стягивают дополнительные резервы на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По его словам, сейчас украинская группировка на Запорожском направлении насчитывает около 25 тысяч человек."В течение менее недели количество боевиков ВСУ увеличилось примерно на пять тысяч", — подчеркнул Рогов.Сегодня утром Рогов сообщил агентству, что Киев может предпринять попытку перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область, организовав наступление в Запорожской области.Российские военные знают об этих планах, и никакой легкой прогулки для ВСУ не будет — в регионе возвели несколько линий эшелонированной обороны, чтобы не допустить прорыва, пояснил он. Кроме того, у украинских войск сейчас недостаточно резервов для организации наступления.Рогов добавил, что сейчас на линии боевого соприкосновения продолжаются взаимные обстрелы, продвижения войск в одну или другую сторону нет.Запорожская область стала субъектом России по итогам референдума, проведенного в сентября прошлого года. Киев не признает результаты голосования и продолжает обстреливать регион.Сейчас Вооруженные силы контролируют более 70 процентов территории области. При этом украинские военные удерживают региональную столицу — город Запорожье.

https://ria.ru/20230211/zaporozhe-1851361789.html

https://ria.ru/20230214/rogov-1851845675.html

https://ria.ru/20230215/spetsoperatsiya-1852154821.html

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запорожская область

украина

киев

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, киев