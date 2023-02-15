11:47 15.02.2023 (обновлено: 12:19 15.02.2023)
ВСУ готовятся использовать западную военную технику через несколько месяцев
Резников: ВСУ будут готовы использовать западную военную технику через несколько месяцев
© Фото : U.S. Transportation Command Отправка американских БМП Bradley на Украину
© Фото : U.S. Transportation Command
Отправка американских БМП Bradley на Украину. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что украинские войска будут готовы использовать полученную от Запада военную технику через несколько месяцев.
"По технике – сроки прозвучали. Все возможности ее поставки на Украину привязаны прежде всего к сроку обучения. То есть техника не может поступить просто так. Наши экипажи – не имеет значения, артиллерийские, танковые, на "Брэдли", на "Мастифах" или на "Страйкерах", – должны подготовиться. И не просто как сам по себе экипаж, но во взаимодействии, в составе целого подразделения", - сказал Резников в интервью украинскому агентству "Укринформ". По его словам, это требует времени, речь идет "о нескольких месяцах, когда мы будем готовы".
Ранее правительство ФРГ после давления союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.