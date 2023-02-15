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ВОЗ не стала отменять статус глобальной пандемии оспы обезьян - РИА Новости, 15.02.2023
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ВОЗ не стала отменять статус глобальной пандемии оспы обезьян
ВОЗ не стала отменять статус глобальной пандемии оспы обезьян - РИА Новости, 15.02.2023
ВОЗ не стала отменять статус глобальной пандемии оспы обезьян
Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации (ЧС), связанной с оспой обезьян, по итогам заседания пришел к выводу, что вспышка... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T19:37
2023-02-15T19:37
в мире
тедрос адханом гебрейесус
воз
здоровье - общество
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ЖЕНЕВА, 15 фев - РИА Новости. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации (ЧС), связанной с оспой обезьян, по итогам заседания пришел к выводу, что вспышка этого заболевания по-прежнему остается глобальной пандемией, заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он уточнил, что комитет ВОЗ провел заседание в прошлую пятницу. "Более 30 стран продолжают сообщать о случаях оспы обезьян, и возможное недостаточное выявление подтвержденных случаев в некоторых регионах вызывает обеспокоенность, особенно в странах, где ранее сообщалось о передаче оспы от животных человеку", - добавил Тедрос Адханом Гебрейесус. Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC) - официальная декларация ВОЗ о чрезвычайном событии, которое определено как представляющее опасность в области общественного здравоохранения для других государств в результате международного распространения болезни и потенциально требующее скоординированного международного реагирования. В соответствии с Международными медико-санитарными правилами 2005 года государства обязаны по закону оперативно реагировать на PHEIC. Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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в мире, тедрос адханом гебрейесус, воз, здоровье - общество
В мире, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Здоровье - Общество
19:37 15.02.2023
 
ВОЗ не стала отменять статус глобальной пандемии оспы обезьян

Гендиректор ВОЗ Гебрейесус: оспа обезьян остается глобальной ЧС в области здравоохранения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 15 фев - РИА Новости. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации (ЧС), связанной с оспой обезьян, по итогам заседания пришел к выводу, что вспышка этого заболевания по-прежнему остается глобальной пандемией, заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Комитет сообщил мне, что, по его мнению, оспа обезьяны остается глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения (PHEIC), и я принял этот совет", - сказал гендиректор ВОЗ.
Он уточнил, что комитет ВОЗ провел заседание в прошлую пятницу. "Более 30 стран продолжают сообщать о случаях оспы обезьян, и возможное недостаточное выявление подтвержденных случаев в некоторых регионах вызывает обеспокоенность, особенно в странах, где ранее сообщалось о передаче оспы от животных человеку", - добавил Тедрос Адханом Гебрейесус.
Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC) - официальная декларация ВОЗ о чрезвычайном событии, которое определено как представляющее опасность в области общественного здравоохранения для других государств в результате международного распространения болезни и потенциально требующее скоординированного международного реагирования. В соответствии с Международными медико-санитарными правилами 2005 года государства обязаны по закону оперативно реагировать на PHEIC.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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