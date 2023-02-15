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Что России делать с новыми власовцами - РИА Новости, 15.02.2023
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Что России делать с новыми власовцами
Что России делать с новыми власовцами - РИА Новости, 15.02.2023
Что России делать с новыми власовцами
Несколько сотен граждан России воюют против нас где-то под Артемовском. Об этом вышел репортаж в The New York Times — длинный, с картинками и большими... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T08:00
2023-02-15T08:00
авторы
украина
россия
вооруженные силы украины
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Несколько сотен граждан России воюют против нас где-то под Артемовском. Об этом вышел репортаж в The New York Times — длинный, с картинками и большими заглавными буквами. В общем, полный Пулитцер, тем более что автор как раз лауреат соответствующей премии в области журналистики.До нас и раньше доходили слухи о "русском легионе", часть бойцов которого — из числа тех, кто давно сбежал на Украину "за демократией", а часть — пробралась туда уже в прошлом году. И тут есть вопрос: как к этому относиться? Простая и понятная реакция: а как поступали с власовцами? Вот так и сейчас надо.Но вот представьте, что вы — судья, ну заседатель, а еще лучше: вас назначили кому-то из этих людей адвокатом от государства. И ваша работа — найти хоть какие-то оправдывающие их обстоятельства, от которых зависит приговор — пожизненное или все же не совсем. Кстати, газета сообщает, что наша Генпрокуратура завела на них дело с целью признать легион террористической организацией.И вот мы с вами проявляем свойственное нашей цивилизации вселенское понимание, всепрощение и так далее: русские же люди, жалко их. Но читаем подробности репортажа. Вот сбежавший из какого-то питерского университета юноша лет 18-19, позывной — Заза, он говорит: "Ну в таком юном возрасте мои политические воззрения еще только формируются, но в любом случае, когда твою страну захватил один плохой человек, ты должен взять дело в свои руки".А вот его противоположность: позывной — Цезарь, возраст — около 50 лет. Был русским националистом-имперцем, но что-то его в этой идеологии не устраивало. Сейчас говорит, что русские не убивают мирных жителей и не насилуют детей (дальше — полный список тезисов киевской пропаганды). Так что это не русские воюют на Украине — у злодеев нет национальности, и Цезарь уже убил множество бывших соотечественников (нас то есть), а после освобождения Украины пойдет свергать кремлевский режим.Раз уж вы адвокат или заседатель, можете поинтересоваться, дозволяется ли смягчать наказание потому, что имеете дело с откровенным дебилом — юным или сильно зрелым. Вроде как нет: тупость от ответственности не освобождает. Другое дело, что говорят эти воины все как положено в их ситуации, а что думают — сложный вопрос. Может, жалеют себя.И еще из подробностей жизни "русского легиона". Сначала был украинский закон, по которому с российским паспортом нельзя служить в ВСУ. Сейчас уже можно. Но эта команда — часть иностранного легиона, то есть наемники — с соответствующими юридическими последствиями. В статье упоминается, что относятся к ним местные жители с большим подозрением, долго проверяют и берут только в рядовые, офицеры же все украинцы. Но легионеры учат украинский язык, уже могут сказать "спасибо". В общем, стараются как могут. И вы знаете, о каких стараниях идет речь. Им надо доказывать хозяевам свою верность каждый день — и не словами. Попали. Это для них оправдание? Вряд ли.И они очень злятся, оказавшись в ловушке. Тут надо вспомнить народную мудрость: крысы страшно гневаются, если корабль, с которого они сбежали, не тонет. Но тут другой случай, не надо оскорблять крыс: то умные животные, которые вовсе не хотят уничтожать корабль — они там кормятся — и бегут лишь в случае подозрений, что начинается какая-то пакость и кормежка закончится. Так что это сравнение пригодно лишь для идеологов ненависти к своей стране, то есть к тем, кто говорит или поет нечто на эту тему. И норма ответственности у этих говорящих и поющих иная. А те, кто эти речи и песни воспринял так, что взял в руки оружие, — это какие-то совсем другие твари.В общем, если у вас лучше получится в роли адвоката "русского легиона" — старайтесь и пробуйте, проявляя отзывчивость и доброту.
https://ria.ru/20230214/zelenskiy-1851955371.html
https://ria.ru/20230113/predateli-1844631681.html
https://ria.ru/20230202/gosizmena-1849279475.html
https://ria.ru/20230118/putin-1845728977.html
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Дмитрий Косырев
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авторы, украина, россия, вооруженные силы украины
Авторы, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
08:00 15.02.2023
 

Что России делать с новыми власовцами

© AFP 2023 / Sameer Al-DoumyВоенный украинского легиона "Свобода России" с позывным Цезарь возле разрушенного монастыря в Долине
Военный украинского легиона Свобода России с позывным Цезарь возле разрушенного монастыря в Долине - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Несколько сотен граждан России воюют против нас где-то под Артемовском. Об этом вышел репортаж в The New York Times — длинный, с картинками и большими заглавными буквами. В общем, полный Пулитцер, тем более что автор как раз лауреат соответствующей премии в области журналистики.
До нас и раньше доходили слухи о "русском легионе", часть бойцов которого — из числа тех, кто давно сбежал на Украину "за демократией", а часть — пробралась туда уже в прошлом году. И тут есть вопрос: как к этому относиться? Простая и понятная реакция: а как поступали с власовцами? Вот так и сейчас надо.
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Но вот представьте, что вы — судья, ну заседатель, а еще лучше: вас назначили кому-то из этих людей адвокатом от государства. И ваша работа — найти хоть какие-то оправдывающие их обстоятельства, от которых зависит приговор — пожизненное или все же не совсем. Кстати, газета сообщает, что наша Генпрокуратура завела на них дело с целью признать легион террористической организацией.
И вот мы с вами проявляем свойственное нашей цивилизации вселенское понимание, всепрощение и так далее: русские же люди, жалко их. Но читаем подробности репортажа. Вот сбежавший из какого-то питерского университета юноша лет 18-19, позывной — Заза, он говорит: "Ну в таком юном возрасте мои политические воззрения еще только формируются, но в любом случае, когда твою страну захватил один плохой человек, ты должен взять дело в свои руки".
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13 января, 14:30
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А вот его противоположность: позывной — Цезарь, возраст — около 50 лет. Был русским националистом-имперцем, но что-то его в этой идеологии не устраивало. Сейчас говорит, что русские не убивают мирных жителей и не насилуют детей (дальше — полный список тезисов киевской пропаганды). Так что это не русские воюют на Украине — у злодеев нет национальности, и Цезарь уже убил множество бывших соотечественников (нас то есть), а после освобождения Украины пойдет свергать кремлевский режим.
Раз уж вы адвокат или заседатель, можете поинтересоваться, дозволяется ли смягчать наказание потому, что имеете дело с откровенным дебилом — юным или сильно зрелым. Вроде как нет: тупость от ответственности не освобождает. Другое дело, что говорят эти воины все как положено в их ситуации, а что думают — сложный вопрос. Может, жалеют себя.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 15:46
Суд в Москве арестовал россиянина Пешкова за госизмену
И еще из подробностей жизни "русского легиона". Сначала был украинский закон, по которому с российским паспортом нельзя служить в ВСУ. Сейчас уже можно. Но эта команда — часть иностранного легиона, то есть наемники — с соответствующими юридическими последствиями. В статье упоминается, что относятся к ним местные жители с большим подозрением, долго проверяют и берут только в рядовые, офицеры же все украинцы. Но легионеры учат украинский язык, уже могут сказать "спасибо". В общем, стараются как могут. И вы знаете, о каких стараниях идет речь. Им надо доказывать хозяевам свою верность каждый день — и не словами. Попали. Это для них оправдание? Вряд ли.
И они очень злятся, оказавшись в ловушке. Тут надо вспомнить народную мудрость: крысы страшно гневаются, если корабль, с которого они сбежали, не тонет. Но тут другой случай, не надо оскорблять крыс: то умные животные, которые вовсе не хотят уничтожать корабль — они там кормятся — и бегут лишь в случае подозрений, что начинается какая-то пакость и кормежка закончится. Так что это сравнение пригодно лишь для идеологов ненависти к своей стране, то есть к тем, кто говорит или поет нечто на эту тему. И норма ответственности у этих говорящих и поющих иная. А те, кто эти речи и песни воспринял так, что взял в руки оружие, — это какие-то совсем другие твари.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 14:29
В России всегда предавали анафеме коллаборационистов, заявил Путин
В общем, если у вас лучше получится в роли адвоката "русского легиона" — старайтесь и пробуйте, проявляя отзывчивость и доброту.
 
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