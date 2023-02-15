https://ria.ru/20230215/vk-1852090698.html

VK запускает проект по разработке игрового движка

VK запускает проект по разработке игрового движка - РИА Новости, 15.02.2023

VK запускает проект по разработке игрового движка

VK запускает проект по разработке игрового движка, вложит 1 миллиард рублей в его базовую версию, заявил генеральный директор компании Владимир Кириенко. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:26

2023-02-15T10:26

2023-02-15T12:08

технологии

россия

mail.ru group

вконтакте

экономика

владимир кириенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055306_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_717a42666587f528944fa2f16cee795c.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. VK запускает проект по разработке игрового движка, вложит 1 миллиард рублей в его базовую версию, заявил генеральный директор компании Владимир Кириенко."Мы запускаем разработку игрового движка… Мы проинвестируем 1 миллиард рублей на разработку базовой версии", - сказал Кириенко в ходе презентации движка.По его словам, создание игрового движка займет от трех до пяти лет. "При этом ключевые вехи мы пройдем в ближайшие два года. Сейчас мы стартуем, формируем команду, разрабатываем ключевые элементы. В 2024 году мы планируем выпуск первой бета-версии и начало работы с игровым сообществом - доработка, установка и адаптация платформы, серверных решений. В 2025 выходим на стартовую версию движка с учетом интеграции, оптимизации, которую мы получим в рамках взаимодействия с сообществом", - отметил Кириенко.Для создания базовой версии движка оценочно нужно не менее 100 специалистов разных компетенций - программистов, технических писателей, художников и других, сообщил он.Игровой движок - программное обеспечение, позволяющее создавать различные видеоигры.

https://ria.ru/20230118/bank-1845827160.html

https://ria.ru/20220608/sber-1794062229.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, mail.ru group, вконтакте, экономика, владимир кириенко