https://ria.ru/20230215/vk-1852090698.html
VK запускает проект по разработке игрового движка
VK запускает проект по разработке игрового движка - РИА Новости, 15.02.2023
VK запускает проект по разработке игрового движка
VK запускает проект по разработке игрового движка, вложит 1 миллиард рублей в его базовую версию, заявил генеральный директор компании Владимир Кириенко. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:26
2023-02-15T10:26
2023-02-15T12:08
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. VK запускает проект по разработке игрового движка, вложит 1 миллиард рублей в его базовую версию, заявил генеральный директор компании Владимир Кириенко."Мы запускаем разработку игрового движка… Мы проинвестируем 1 миллиард рублей на разработку базовой версии", - сказал Кириенко в ходе презентации движка.По его словам, создание игрового движка займет от трех до пяти лет. "При этом ключевые вехи мы пройдем в ближайшие два года. Сейчас мы стартуем, формируем команду, разрабатываем ключевые элементы. В 2024 году мы планируем выпуск первой бета-версии и начало работы с игровым сообществом - доработка, установка и адаптация платформы, серверных решений. В 2025 выходим на стартовую версию движка с учетом интеграции, оптимизации, которую мы получим в рамках взаимодействия с сообществом", - отметил Кириенко.Для создания базовой версии движка оценочно нужно не менее 100 специалистов разных компетенций - программистов, технических писателей, художников и других, сообщил он.Игровой движок - программное обеспечение, позволяющее создавать различные видеоигры.
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технологии, россия, mail.ru group, вконтакте, экономика, владимир кириенко
Технологии, Россия, Mail.Ru Group, ВКонтакте, Экономика, Владимир Кириенко
10:26 15.02.2023 (обновлено: 12:08 15.02.2023)
VK запускает проект по разработке игрового движка
VK проинвестирует миллиард рублей на разработку базовой версии своего игрового движка
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. VK запускает проект по разработке игрового движка, вложит 1 миллиард рублей в его базовую версию, заявил генеральный директор компании Владимир Кириенко.
"Мы запускаем разработку игрового движка… Мы проинвестируем 1 миллиард рублей на разработку базовой версии", - сказал Кириенко в ходе презентации движка.
По его словам, создание игрового движка займет от трех до пяти лет. "При этом ключевые вехи мы пройдем в ближайшие два года. Сейчас мы стартуем, формируем команду, разрабатываем ключевые элементы. В 2024 году мы планируем выпуск первой бета-версии и начало работы с игровым сообществом - доработка, установка и адаптация платформы, серверных решений. В 2025 выходим на стартовую версию движка с учетом интеграции, оптимизации, которую мы получим в рамках взаимодействия с сообществом", - отметил Кириенко.
Для создания базовой версии движка оценочно нужно не менее 100 специалистов разных компетенций - программистов, технических писателей, художников и других, сообщил он.
"По сути нам нужно учесть всю специфику различных форматов игр, при этом учесть возможность их портации (переноса - ред.) на консоли, персональные компьютеры, мобильные устройства, браузерные игры", - отметил Кириенко.
Игровой движок - программное обеспечение, позволяющее создавать различные видеоигры.