https://ria.ru/20230215/viagra-1852149219.html

Минпромторг сообщил о возможности производить аналоги "Виагры" в России

Минпромторг сообщил о возможности производить аналоги "Виагры" в России - РИА Новости, 15.02.2023

Минпромторг сообщил о возможности производить аналоги "Виагры" в России

Американская фармацевтическая компания Viatris приостановила поставки в Россию таблеток "Виагра", однако в стране уже есть технологические возможности для... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T13:26

2023-02-15T13:26

2023-02-15T13:26

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Американская фармацевтическая компания Viatris приостановила поставки в Россию таблеток "Виагра", однако в стране уже есть технологические возможности для собственного производства аналогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. "Лекарственный препарат с торговым наименованием "Виагра" соответствует международному непатентованному наименованию (МНН) силденафил, его производство не локализовано в России. В 2022 году ООО "Виатрис" проинформировал о приостановлении поставок препарата "Виагра" в лекарственной форме таблетки", - говорится в сообщении. Отмечается, что для обеспечения локального производства в рамках госпрограммы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" был поддержан проект по организации и проведению клинических исследований препарата с МНН Силденафил в лекарственной форме таблетки, который был зарегистрирован и регулярно вводится в гражданский оборот. "В настоящее время обеспечена технологическая возможность производства лекарственных препаратов с МНН Силденафил на территории РФ с различных стадиях, в том числе по полному циклу, включая синтез фармацевтической субстанции (8 компаниями из 36 компаний)", - сообщил Минпромторг. Так, по данным государственного реестра лекарственных средств в России у 36 компаний зарегистрированы 49 регистрационных удостоверений на препараты с указанным МНН. Объем производства данных лекарственных препаратов по итогам первых трех кварталов 2022 года увеличился на более чем на 11% в натуральном выражении. Фиксируется и увеличение объема продаж в указанном периоде – более чем на 15%.

https://ria.ru/20230206/lekarstva-1850153637.html

https://ria.ru/20230112/ibuprofen-1844342019.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), здоровье - общество