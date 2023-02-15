https://ria.ru/20230215/viagra-1852138878.html

Минздрав прокомментировал приостановки поставок американской "Виагры"

Минздрав прокомментировал приостановки поставок американской "Виагры" - РИА Новости, 15.02.2023

Минздрав прокомментировал приостановки поставок американской "Виагры"

На российском фармацевтическом рынке много аналогов американского препарата "Виагра", в том числе местного производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:59

2023-02-15T12:59

2023-02-15T14:01

россия

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. На российском фармацевтическом рынке много аналогов американского препарата "Виагра", в том числе местного производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Так в министерстве прокомментировали сообщения о том, что фармацевтическая компания "Виатрис" приостановила поставки "Виагры" в таблетках в Россию.В Минздраве напомнили, что это рецептурный препарат, который должен приниматься только по назначению врача.

https://ria.ru/20230209/lekarstva-1850779394.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, здоровье - общество