https://ria.ru/20230215/viagra-1852138878.html
Минздрав прокомментировал приостановки поставок американской "Виагры"
Минздрав прокомментировал приостановки поставок американской "Виагры" - РИА Новости, 15.02.2023
Минздрав прокомментировал приостановки поставок американской "Виагры"
На российском фармацевтическом рынке много аналогов американского препарата "Виагра", в том числе местного производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:59
2023-02-15T12:59
2023-02-15T14:01
россия
общество
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. На российском фармацевтическом рынке много аналогов американского препарата "Виагра", в том числе местного производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Так в министерстве прокомментировали сообщения о том, что фармацевтическая компания "Виатрис" приостановила поставки "Виагры" в таблетках в Россию.В Минздраве напомнили, что это рецептурный препарат, который должен приниматься только по назначению врача.
https://ria.ru/20230209/lekarstva-1850779394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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12:59 15.02.2023 (обновлено: 14:01 15.02.2023)
Минздрав прокомментировал приостановки поставок американской "Виагры"
Минздрав заявил, что на рынке есть множество аналогов "Виагры", включая российские
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. На российском фармацевтическом рынке много аналогов американского препарата "Виагра", в том числе местного производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
"На рынке много аналогов препарата с тем же действующим веществом силденафил, в том числе отечественного производства. Они доступны в аптечной сети", — подчеркнули в ведомстве.
Так в министерстве прокомментировали сообщения о том, что фармацевтическая компания "Виатрис" приостановила поставки "Виагры" в таблетках в Россию.
В Минздраве напомнили, что это рецептурный препарат, который должен приниматься только по назначению врача.