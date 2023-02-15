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Минздрав прокомментировал приостановки поставок американской "Виагры" - РИА Новости, 15.02.2023
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Минздрав прокомментировал приостановки поставок американской "Виагры"
Минздрав прокомментировал приостановки поставок американской "Виагры" - РИА Новости, 15.02.2023
Минздрав прокомментировал приостановки поставок американской "Виагры"
На российском фармацевтическом рынке много аналогов американского препарата "Виагра", в том числе местного производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:59
2023-02-15T14:01
россия
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. На российском фармацевтическом рынке много аналогов американского препарата "Виагра", в том числе местного производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Так в министерстве прокомментировали сообщения о том, что фармацевтическая компания "Виатрис" приостановила поставки "Виагры" в таблетках в Россию.В Минздраве напомнили, что это рецептурный препарат, который должен приниматься только по назначению врача.
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россия, общество, здоровье - общество
Россия, Общество, Здоровье - Общество
12:59 15.02.2023 (обновлено: 14:01 15.02.2023)
 
Минздрав прокомментировал приостановки поставок американской "Виагры"

Минздрав заявил, что на рынке есть множество аналогов "Виагры", включая российские

© AP Photo / Richard DrewТаблетки "Виагра"
Таблетки Виагра - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Richard Drew
Таблетки "Виагра". Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. На российском фармацевтическом рынке много аналогов американского препарата "Виагра", в том числе местного производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
"На рынке много аналогов препарата с тем же действующим веществом силденафил, в том числе отечественного производства. Они доступны в аптечной сети", — подчеркнули в ведомстве.
Так в министерстве прокомментировали сообщения о том, что фармацевтическая компания "Виатрис" приостановила поставки "Виагры" в таблетках в Россию.
В Минздраве напомнили, что это рецептурный препарат, который должен приниматься только по назначению врача.
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