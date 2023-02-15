https://ria.ru/20230215/venediktov-1852187003.html

Мосгорсуд признал законным включение Венедиктова* в список иноагентов

Мосгорсуд признал законным включение Венедиктова* в список иноагентов - РИА Новости, 15.02.2023

Мосгорсуд признал законным включение Венедиктова* в список иноагентов

Мосгорсуд в среду признал законным внесение в список иноагентов бывшего главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова*, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T15:13

2023-02-15T15:13

2023-02-15T15:13

москва

россия

алексей венедиктов (журналист)

московский городской суд

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным внесение в список иноагентов бывшего главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Мосгорсуд признал законным решение Черемушкинского суда от 23 июня", - сказала собеседница агентства. Летом прошлого года Черемушкинский суд Москвы отказал в иске Венедиктову*, оспаривавшему решение Минюста о включении его в список иностранных агентов. Тогда ведомство сообщило, что одним из оснований стала зарплата, которую Венедиктову* выплачивала компания "Образование 21 век" (почти 43 миллиона рублей). Венедиктов* был внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов в конце апреля 2022 года. Тогда же Таганский суд отклонил иск "Эха Москвы" к Роскомнадзору и Генпрокуратуре из-за ограничения доступа к ресурсам радиостанции.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20230207/novaya_gazeta-1850313846.html

москва

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, россия, алексей венедиктов (журналист), московский городской суд, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество