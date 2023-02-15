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Мосгорсуд признал законным включение Венедиктова* в список иноагентов - РИА Новости, 15.02.2023
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Мосгорсуд признал законным включение Венедиктова* в список иноагентов
Мосгорсуд признал законным включение Венедиктова* в список иноагентов - РИА Новости, 15.02.2023
Мосгорсуд признал законным включение Венедиктова* в список иноагентов
Мосгорсуд в среду признал законным внесение в список иноагентов бывшего главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова*, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:13
2023-02-15T15:13
москва
россия
алексей венедиктов (журналист)
московский городской суд
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным внесение в список иноагентов бывшего главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Мосгорсуд признал законным решение Черемушкинского суда от 23 июня", - сказала собеседница агентства. Летом прошлого года Черемушкинский суд Москвы отказал в иске Венедиктову*, оспаривавшему решение Минюста о включении его в список иностранных агентов. Тогда ведомство сообщило, что одним из оснований стала зарплата, которую Венедиктову* выплачивала компания "Образование 21 век" (почти 43 миллиона рублей). Венедиктов* был внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов в конце апреля 2022 года. Тогда же Таганский суд отклонил иск "Эха Москвы" к Роскомнадзору и Генпрокуратуре из-за ограничения доступа к ресурсам радиостанции.* СМИ, выполняющее функции иноагента
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москва, россия, алексей венедиктов (журналист), московский городской суд, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Москва, Россия, Алексей Венедиктов (журналист), Московский городской суд, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
15:13 15.02.2023
 
Мосгорсуд признал законным включение Венедиктова* в список иноагентов

Мосгорсуд признал законным признание экс-главреда "Эха Москвы" Венедиктова иноагентом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкАлексей Венедиктов
Алексей Венедиктов - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным внесение в список иноагентов бывшего главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мосгорсуд признал законным решение Черемушкинского суда от 23 июня", - сказала собеседница агентства.
Летом прошлого года Черемушкинский суд Москвы отказал в иске Венедиктову*, оспаривавшему решение Минюста о включении его в список иностранных агентов. Тогда ведомство сообщило, что одним из оснований стала зарплата, которую Венедиктову* выплачивала компания "Образование 21 век" (почти 43 миллиона рублей).
Венедиктов* был внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов в конце апреля 2022 года. Тогда же Таганский суд отклонил иск "Эха Москвы" к Роскомнадзору и Генпрокуратуре из-за ограничения доступа к ресурсам радиостанции.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Табличка на фасаде здания, в котором находится редакция Новой газеты в Потаповском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 15:15
Мосгорсуд отказался вернуть "Новой газете" лицензию СМИ
 
МоскваРоссияАлексей Венедиктов (журналист)Московский городской судФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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