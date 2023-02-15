В США предложили объявить группу "Вагнер" террористической организацией
Несколько сенаторов США предложили объявить группу "Вагнер" террористической организацией
"Вагнер-Центр" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Несколько американских сенаторов выступили с инициативой признать российскую группу "Вагнер" иностранной террористической организацией, говорится в их коллективном пресс-релизе.
США в январе объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против структур и физических лиц, с нею связанных. Власти США обвиняют "Вагнер" в криминальных действиях в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления из Вашингтона с демонизацией группы "Вагнер" продолжаются уже много лет, носят голословный характер, внятных аргументов нет.
"Сенаторы США Роджер Уикерс... и Бен Кардин... сегодня объявили о повторном внесении акта о привлечении к ответственности российских наемников, межпартийного законопроекта, который предписывает госсекретарю объявить базирующуюся в России "Группу Вагнера" иностранной террористической организацией", - говорится в заявлении.
К ним примкнули еще шесть коллег.
"Группа Вагнера – это не просто частная наемническая группа, они - продолжение российской армии и силового аппарата. Наш законопроект переквалифицирует их в иностранную террористическую организацию и позволит задействовать всю тяжесть санкций США" - заявил сенатор Линдси Грэм.
Группа "Вагнер" принимает активное участие с марта 2022 года в спецоперации в Донбассе и на Украине. Евгений Пригожин ранее признал, что это он создал группу "Вагнер" в 2014 году. По его словам, благодаря отваге бойцов группы коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.