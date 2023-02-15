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В США предложили объявить группу "Вагнер" террористической организацией - РИА Новости, 15.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/vagner-1852278980.html
В США предложили объявить группу "Вагнер" террористической организацией
В США предложили объявить группу "Вагнер" террористической организацией - РИА Новости, 15.02.2023
В США предложили объявить группу "Вагнер" террористической организацией
Несколько американских сенаторов выступили с инициативой признать российскую группу "Вагнер" иностранной террористической организацией, говорится в их... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T21:22
2023-02-15T21:22
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
дмитрий песков
линдси грэм
евгений пригожин
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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Несколько американских сенаторов выступили с инициативой признать российскую группу "Вагнер" иностранной террористической организацией, говорится в их коллективном пресс-релизе. США в январе объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против структур и физических лиц, с нею связанных. Власти США обвиняют "Вагнер" в криминальных действиях в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления из Вашингтона с демонизацией группы "Вагнер" продолжаются уже много лет, носят голословный характер, внятных аргументов нет. "Сенаторы США Роджер Уикерс... и Бен Кардин... сегодня объявили о повторном внесении акта о привлечении к ответственности российских наемников, межпартийного законопроекта, который предписывает госсекретарю объявить базирующуюся в России "Группу Вагнера" иностранной террористической организацией", - говорится в заявлении. К ним примкнули еще шесть коллег. "Группа Вагнера – это не просто частная наемническая группа, они - продолжение российской армии и силового аппарата. Наш законопроект переквалифицирует их в иностранную террористическую организацию и позволит задействовать всю тяжесть санкций США" - заявил сенатор Линдси Грэм. Группа "Вагнер" принимает активное участие с марта 2022 года в спецоперации в Донбассе и на Украине. Евгений Пригожин ранее признал, что это он создал группу "Вагнер" в 2014 году. По его словам, благодаря отваге бойцов группы коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.
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в мире, сша, украина, россия, дмитрий песков, линдси грэм, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Линдси Грэм, Евгений Пригожин
21:22 15.02.2023
 
В США предложили объявить группу "Вагнер" террористической организацией

Несколько сенаторов США предложили объявить группу "Вагнер" террористической организацией

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк"Вагнер-Центр" в Санкт-Петербурге
Вагнер-Центр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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"Вагнер-Центр" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Несколько американских сенаторов выступили с инициативой признать российскую группу "Вагнер" иностранной террористической организацией, говорится в их коллективном пресс-релизе.
США в январе объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против структур и физических лиц, с нею связанных. Власти США обвиняют "Вагнер" в криминальных действиях в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления из Вашингтона с демонизацией группы "Вагнер" продолжаются уже много лет, носят голословный характер, внятных аргументов нет.
"Сенаторы США Роджер Уикерс... и Бен Кардин... сегодня объявили о повторном внесении акта о привлечении к ответственности российских наемников, межпартийного законопроекта, который предписывает госсекретарю объявить базирующуюся в России "Группу Вагнера" иностранной террористической организацией", - говорится в заявлении.
К ним примкнули еще шесть коллег.
"Группа Вагнера – это не просто частная наемническая группа, они - продолжение российской армии и силового аппарата. Наш законопроект переквалифицирует их в иностранную террористическую организацию и позволит задействовать всю тяжесть санкций США" - заявил сенатор Линдси Грэм.
Группа "Вагнер" принимает активное участие с марта 2022 года в спецоперации в Донбассе и на Украине. Евгений Пригожин ранее признал, что это он создал группу "Вагнер" в 2014 году. По его словам, благодаря отваге бойцов группы коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 15:46Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДмитрий ПесковЛиндси ГрэмЕвгений Пригожин
 
 
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