https://ria.ru/20230215/vagner-1852278980.html

В США предложили объявить группу "Вагнер" террористической организацией

В США предложили объявить группу "Вагнер" террористической организацией - РИА Новости, 15.02.2023

В США предложили объявить группу "Вагнер" террористической организацией

Несколько американских сенаторов выступили с инициативой признать российскую группу "Вагнер" иностранной террористической организацией, говорится в их... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T21:22

2023-02-15T21:22

2023-02-15T21:22

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

линдси грэм

евгений пригожин

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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Несколько американских сенаторов выступили с инициативой признать российскую группу "Вагнер" иностранной террористической организацией, говорится в их коллективном пресс-релизе. США в январе объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против структур и физических лиц, с нею связанных. Власти США обвиняют "Вагнер" в криминальных действиях в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления из Вашингтона с демонизацией группы "Вагнер" продолжаются уже много лет, носят голословный характер, внятных аргументов нет. "Сенаторы США Роджер Уикерс... и Бен Кардин... сегодня объявили о повторном внесении акта о привлечении к ответственности российских наемников, межпартийного законопроекта, который предписывает госсекретарю объявить базирующуюся в России "Группу Вагнера" иностранной террористической организацией", - говорится в заявлении. К ним примкнули еще шесть коллег. "Группа Вагнера – это не просто частная наемническая группа, они - продолжение российской армии и силового аппарата. Наш законопроект переквалифицирует их в иностранную террористическую организацию и позволит задействовать всю тяжесть санкций США" - заявил сенатор Линдси Грэм. Группа "Вагнер" принимает активное участие с марта 2022 года в спецоперации в Донбассе и на Украине. Евгений Пригожин ранее признал, что это он создал группу "Вагнер" в 2014 году. По его словам, благодаря отваге бойцов группы коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20230215/vagner-1852198080.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, украина, россия, дмитрий песков, линдси грэм, евгений пригожин