https://ria.ru/20230215/vagner-1852198080.html

Пригожин показал бойца группы "Вагнер", которого "казнили" в интернете

Пригожин показал бойца группы "Вагнер", которого "казнили" в интернете - РИА Новости, 15.02.2023

Пригожин показал бойца группы "Вагнер", которого "казнили" в интернете

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин показал в среду живого и здорового бойца группы "Вагнер", о "казни" которого в интернете ранее появлялось много... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T15:46

2023-02-15T15:46

2023-02-15T15:46

специальная военная операция на украине

евгений пригожин

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АРТЕМОВСК (ДНР), 15 фев – РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин показал в среду живого и здорового бойца группы "Вагнер", о "казни" которого в интернете ранее появлялось много сообщений. "Вот Дима, который попал в плен, потому что выполнял боевую задачу и заблудился. В плену вел себя как нормальный мужчина… Потому что была команда: "Если тебя берут в плен, смотри в оба, запоминай дорогу, куда шел, какая техника где стоит. Поэтому пока он сидел в плену, разбирался подробно. Вернулся из плена, принес большое количество нужной информации", - рассказал Пригожин. Корреспонденты РИА Новости убедились, что Дмитрий Якущенко жив и вполне здоров. Бойцы группы "Вагнер", по словам Дмитрия, относятся к нему как к равному, и он продолжит выполнять боевые задачи на линии фронта. Ранее интернет облетел ролик с "казнью" Дмитрия Якущенко, на этом основании были сделаны поспешные выводы о его гибели после возвращения из украинского плена. Говоря о пребывании в плену, боец рассказал РИА Новости, что над ним там издевались. "Украинцы относились жестко. Когда я попал в плен, меня избивали, можно сказать пытали. Заставляли говорить то, что они хотели от меня услышать... Для чего я это говорил? Для того, чтобы остаться в живых, потому что были большие угрозы. Говорили, что это видео покажут по интернету. У меня есть мать, которая могла за это переживать", - сказал Дмитрий. По словам бойца, угрожали ему и кастрацией. "Самый страшный момент... когда тебе обещают что-то и стоят сзади или сбоку с чем-то... (Также угрожали), что расстреляют, что разрежут, потом выложат в интернет, чтобы увидели родные и близкие", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230215/samolet-1852190150.html

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евгений пригожин, россия, украина, происшествия