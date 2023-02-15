https://ria.ru/20230215/vagner-1852057135.html
Бойцы "Вагнера" уничтожают бронетехнику противника при штурме Артемовска
Бойцы "Вагнера" уничтожают бронетехнику противника при штурме Артемовска - РИА Новости, 15.02.2023
Бойцы "Вагнера" уничтожают бронетехнику противника при штурме Артемовска
Во время штурма Артемовска в Донецкой Народной Республике за последние три дня группа "Вагнера" уничтожила несколько единиц бронетехники противника, заявил один РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T03:05
2023-02-15T03:05
2023-02-15T03:08
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
киев
бмп-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814795425_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a68cc8a960cbbe0883bd543663143d3c.jpg
АРТЕМОВСК (ДНР), 15 фев — РИА Новости. Во время штурма Артемовска в Донецкой Народной Республике за последние три дня группа "Вагнера" уничтожила несколько единиц бронетехники противника, заявил один из ее бойцов в беседе с РИА Новости."Несколько дней назад был поражен нашими расчетами ПТУР один танк, позавчера была поражена БМП-2 — от наших позиций за рекой, и вчера было поражено самоходное орудие, калибр не уточнялся, но расчеты ПТУР успешно поразили эти цели", — рассказал он. Артемовск расположен на подконтрольной киевскому режиму части ДНР к северу от крупного города Горловки.Как рассказал врио главы республики Денис Пушилин, сейчас российские подразделения ведут боевые действия в районе села Парасковиевка, взятие которого позволит перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ.
https://ria.ru/20230214/evakuatsiya-1852039003.html
артемовск
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814795425_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c09936fe906df006c67dc0ba413a9bf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, донецкая народная республика, киев, бмп-2
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Киев, БМП-2
03:05 15.02.2023 (обновлено: 03:08 15.02.2023)
Бойцы "Вагнера" уничтожают бронетехнику противника при штурме Артемовска
Бойцы "Вагнера" за три дня уничтожили несколько единиц бронетехники ВСУ в Артемовске