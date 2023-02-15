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Бойцы "Вагнера" уничтожают бронетехнику противника при штурме Артемовска - РИА Новости, 15.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/vagner-1852057135.html
Бойцы "Вагнера" уничтожают бронетехнику противника при штурме Артемовска
Бойцы "Вагнера" уничтожают бронетехнику противника при штурме Артемовска - РИА Новости, 15.02.2023
Бойцы "Вагнера" уничтожают бронетехнику противника при штурме Артемовска
Во время штурма Артемовска в Донецкой Народной Республике за последние три дня группа "Вагнера" уничтожила несколько единиц бронетехники противника, заявил один РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T03:05
2023-02-15T03:08
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
киев
бмп-2
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АРТЕМОВСК (ДНР), 15 фев — РИА Новости. Во время штурма Артемовска в Донецкой Народной Республике за последние три дня группа "Вагнера" уничтожила несколько единиц бронетехники противника, заявил один из ее бойцов в беседе с РИА Новости."Несколько дней назад был поражен нашими расчетами ПТУР один танк, позавчера была поражена БМП-2 — от наших позиций за рекой, и вчера было поражено самоходное орудие, калибр не уточнялся, но расчеты ПТУР успешно поразили эти цели", — рассказал он. Артемовск расположен на подконтрольной киевскому режиму части ДНР к северу от крупного города Горловки.Как рассказал врио главы республики Денис Пушилин, сейчас российские подразделения ведут боевые действия в районе села Парасковиевка, взятие которого позволит перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ.
https://ria.ru/20230214/evakuatsiya-1852039003.html
артемовск
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, киев, бмп-2
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Киев, БМП-2
03:05 15.02.2023 (обновлено: 03:08 15.02.2023)
 
Бойцы "Вагнера" уничтожают бронетехнику противника при штурме Артемовска

Бойцы "Вагнера" за три дня уничтожили несколько единиц бронетехники ВСУ в Артемовске

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" из гаубицы Д20 по позициям ВСУ рядом с Артемовском в Донецкой области
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер из гаубицы Д20 по позициям ВСУ рядом с Артемовском в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Работа артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" из гаубицы Д20 по позициям ВСУ рядом с Артемовском в Донецкой области. Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 15 фев — РИА Новости. Во время штурма Артемовска в Донецкой Народной Республике за последние три дня группа "Вагнера" уничтожила несколько единиц бронетехники противника, заявил один из ее бойцов в беседе с РИА Новости.
"Несколько дней назад был поражен нашими расчетами ПТУР один танк, позавчера была поражена БМП-2 — от наших позиций за рекой, и вчера было поражено самоходное орудие, калибр не уточнялся, но расчеты ПТУР успешно поразили эти цели", — рассказал он.
Артемовск расположен на подконтрольной киевскому режиму части ДНР к северу от крупного города Горловки.
Как рассказал врио главы республики Денис Пушилин, сейчас российские подразделения ведут боевые действия в районе села Парасковиевка, взятие которого позволит перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ.
Бойцы группы Вагнер в Артемовске в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаКиевБМП-2
 
 
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