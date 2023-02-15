https://ria.ru/20230215/vagner-1852057135.html

Бойцы "Вагнера" уничтожают бронетехнику противника при штурме Артемовска

Бойцы "Вагнера" уничтожают бронетехнику противника при штурме Артемовска - РИА Новости, 15.02.2023

Бойцы "Вагнера" уничтожают бронетехнику противника при штурме Артемовска

Во время штурма Артемовска в Донецкой Народной Республике за последние три дня группа "Вагнера" уничтожила несколько единиц бронетехники противника, заявил один РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T03:05

2023-02-15T03:05

2023-02-15T03:08

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

киев

бмп-2

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АРТЕМОВСК (ДНР), 15 фев — РИА Новости. Во время штурма Артемовска в Донецкой Народной Республике за последние три дня группа "Вагнера" уничтожила несколько единиц бронетехники противника, заявил один из ее бойцов в беседе с РИА Новости."Несколько дней назад был поражен нашими расчетами ПТУР один танк, позавчера была поражена БМП-2 — от наших позиций за рекой, и вчера было поражено самоходное орудие, калибр не уточнялся, но расчеты ПТУР успешно поразили эти цели", — рассказал он. Артемовск расположен на подконтрольной киевскому режиму части ДНР к северу от крупного города Горловки.Как рассказал врио главы республики Денис Пушилин, сейчас российские подразделения ведут боевые действия в районе села Парасковиевка, взятие которого позволит перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ.

https://ria.ru/20230214/evakuatsiya-1852039003.html

артемовск

донецкая народная республика

киев

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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, киев, бмп-2