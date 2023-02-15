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СМИ сообщили о новом появлении загадочных огней в небе над Уругваем - РИА Новости, 15.02.2023
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СМИ сообщили о новом появлении загадочных огней в небе над Уругваем
СМИ сообщили о новом появлении загадочных огней в небе над Уругваем - РИА Новости, 15.02.2023
СМИ сообщили о новом появлении загадочных огней в небе над Уругваем
Загадочные огни спустя несколько дней снова появились в небе над Уругваем, сообщает местная газета El País со ссылкой на министра туризма провинции Пайсанду... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T08:33
2023-02-15T08:33
в мире
уругвай
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев - РИА Новости. Загадочные огни спустя несколько дней снова появились в небе над Уругваем, сообщает местная газета El País со ссылкой на министра туризма провинции Пайсанду Хосе Мануэля Гальвана. Впервые огни были замечены 10 февраля во время фестиваля проходившего в Термас-дель-Альмирон. ВВС Уругвая начали расследование. Тогда огни были замечены и со стороны Аргентины, в провинции Энтре-Риос. Обе страны разделяет река Уругвай .
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в мире, уругвай
В мире, Уругвай
08:33 15.02.2023
 
СМИ сообщили о новом появлении загадочных огней в небе над Уругваем

El País: загадочные мигающие огни снова появились в ночном небе над Уругваем

© Fotolia / VchalupЗвездное небо
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Fotolia / Vchalup
Звездное небо. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев - РИА Новости. Загадочные огни спустя несколько дней снова появились в небе над Уругваем, сообщает местная газета El País со ссылкой на министра туризма провинции Пайсанду Хосе Мануэля Гальвана.
"Во вторник, в 2.11 ночи повторился феномен, который можно увидеть в Термас-де-Альмирон: красноватые огни мигали в небе перед удивлёнными взглядами любителей смотреть на звёзды", - сообщает СМИ.
Впервые огни были замечены 10 февраля во время фестиваля проходившего в Термас-дель-Альмирон. ВВС Уругвая начали расследование.
Тогда огни были замечены и со стороны Аргентины, в провинции Энтре-Риос. Обе страны разделяет река Уругвай .
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