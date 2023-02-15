https://ria.ru/20230215/urugvay-1852071160.html
СМИ сообщили о новом появлении загадочных огней в небе над Уругваем
СМИ сообщили о новом появлении загадочных огней в небе над Уругваем - РИА Новости, 15.02.2023
СМИ сообщили о новом появлении загадочных огней в небе над Уругваем
Загадочные огни спустя несколько дней снова появились в небе над Уругваем, сообщает местная газета El País со ссылкой на министра туризма провинции Пайсанду... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T08:33
2023-02-15T08:33
2023-02-15T08:33
в мире
уругвай
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев - РИА Новости. Загадочные огни спустя несколько дней снова появились в небе над Уругваем, сообщает местная газета El País со ссылкой на министра туризма провинции Пайсанду Хосе Мануэля Гальвана. Впервые огни были замечены 10 февраля во время фестиваля проходившего в Термас-дель-Альмирон. ВВС Уругвая начали расследование. Тогда огни были замечены и со стороны Аргентины, в провинции Энтре-Риос. Обе страны разделяет река Уругвай .
https://ria.ru/20230215/politika-1851997512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, уругвай
СМИ сообщили о новом появлении загадочных огней в небе над Уругваем
El País: загадочные мигающие огни снова появились в ночном небе над Уругваем