https://ria.ru/20230215/urugvay-1852071160.html

СМИ сообщили о новом появлении загадочных огней в небе над Уругваем

СМИ сообщили о новом появлении загадочных огней в небе над Уругваем - РИА Новости, 15.02.2023

СМИ сообщили о новом появлении загадочных огней в небе над Уругваем

Загадочные огни спустя несколько дней снова появились в небе над Уругваем, сообщает местная газета El País со ссылкой на министра туризма провинции Пайсанду... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T08:33

2023-02-15T08:33

2023-02-15T08:33

в мире

уругвай

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев - РИА Новости. Загадочные огни спустя несколько дней снова появились в небе над Уругваем, сообщает местная газета El País со ссылкой на министра туризма провинции Пайсанду Хосе Мануэля Гальвана. Впервые огни были замечены 10 февраля во время фестиваля проходившего в Термас-дель-Альмирон. ВВС Уругвая начали расследование. Тогда огни были замечены и со стороны Аргентины, в провинции Энтре-Риос. Обе страны разделяет река Уругвай .

https://ria.ru/20230215/politika-1851997512.html

уругвай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, уругвай