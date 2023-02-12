https://ria.ru/20230212/urugvay-1851580286.html

ВВС Уругвая расследуют появление в небе подозрительных мигающих огней

ВВС Уругвая расследуют появление в небе подозрительных мигающих огней - РИА Новости, 12.02.2023

ВВС Уругвая расследуют появление в небе подозрительных мигающих огней

ВВС Уругвая расследуют появление в небе мигающих огней, которые были видны и со стороны соседней Аргентины, сообщили военные и местные СМИ. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T23:47

2023-02-12T23:47

2023-02-12T23:47

в мире

уругвай

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 фев - РИА Новости. ВВС Уругвая расследуют появление в небе мигающих огней, которые были видны и со стороны соседней Аргентины, сообщили военные и местные СМИ. Члены комиссии соберут информацию о произошедшем и опросят свидетелей. Огни были замечены во время фестиваля, проходившего в Термас-дель-Альмирон. Аргентинский новостной портал Entre Rios сообщил, что подозрительные огни видели и со стороны Аргентины, в провинции Энтре-Риос. Обе страны разделяет река Уругвай.

https://ria.ru/20230212/obekt-1851534849.html

уругвай

аргентина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, уругвай, аргентина