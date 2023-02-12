https://ria.ru/20230212/urugvay-1851580286.html
ВВС Уругвая расследуют появление в небе подозрительных мигающих огней
ВВС Уругвая расследуют появление в небе подозрительных мигающих огней - РИА Новости, 12.02.2023
ВВС Уругвая расследуют появление в небе подозрительных мигающих огней
ВВС Уругвая расследуют появление в небе мигающих огней, которые были видны и со стороны соседней Аргентины, сообщили военные и местные СМИ. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T23:47
2023-02-12T23:47
2023-02-12T23:47
в мире
уругвай
аргентина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156044/10/1560441001_0:146:2000:1271_1920x0_80_0_0_de06d70a9a20475b64b2a08efab72713.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 фев - РИА Новости. ВВС Уругвая расследуют появление в небе мигающих огней, которые были видны и со стороны соседней Аргентины, сообщили военные и местные СМИ. Члены комиссии соберут информацию о произошедшем и опросят свидетелей. Огни были замечены во время фестиваля, проходившего в Термас-дель-Альмирон. Аргентинский новостной портал Entre Rios сообщил, что подозрительные огни видели и со стороны Аргентины, в провинции Энтре-Риос. Обе страны разделяет река Уругвай.
https://ria.ru/20230212/obekt-1851534849.html
уругвай
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156044/10/1560441001_57:0:1945:1416_1920x0_80_0_0_e2ed44c1d3b578e192495546a3b0bdac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, уругвай, аргентина
В мире, Уругвай, Аргентина
ВВС Уругвая расследуют появление в небе подозрительных мигающих огней
ВВС Уругвая расследуют появление в небе во время фестиваля подозрительных мигающих огней
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 фев - РИА Новости. ВВС Уругвая расследуют появление в небе мигающих огней, которые были видны и со стороны соседней Аргентины, сообщили военные и местные СМИ.
"На фоне заявлений о наблюдении мигающих огней в небе над Термас-дель-Альмирон, в департаменте Пайсанду, было принято решение о привлечении комиссии по расследованию заявлений о неопознанных летающих объектах", - говорится в сообщении ВВС.
Члены комиссии соберут информацию о произошедшем и опросят свидетелей.
Огни были замечены во время фестиваля, проходившего в Термас-дель-Альмирон.
Аргентинский новостной портал Entre Rios сообщил, что подозрительные огни видели и со стороны Аргентины, в провинции Энтре-Риос. Обе страны разделяет река Уругвай.