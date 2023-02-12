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ВВС Уругвая расследуют появление в небе подозрительных мигающих огней - РИА Новости, 12.02.2023
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ВВС Уругвая расследуют появление в небе подозрительных мигающих огней
ВВС Уругвая расследуют появление в небе подозрительных мигающих огней - РИА Новости, 12.02.2023
ВВС Уругвая расследуют появление в небе подозрительных мигающих огней
ВВС Уругвая расследуют появление в небе мигающих огней, которые были видны и со стороны соседней Аргентины, сообщили военные и местные СМИ. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T23:47
2023-02-12T23:47
в мире
уругвай
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 фев - РИА Новости. ВВС Уругвая расследуют появление в небе мигающих огней, которые были видны и со стороны соседней Аргентины, сообщили военные и местные СМИ. Члены комиссии соберут информацию о произошедшем и опросят свидетелей. Огни были замечены во время фестиваля, проходившего в Термас-дель-Альмирон. Аргентинский новостной портал Entre Rios сообщил, что подозрительные огни видели и со стороны Аргентины, в провинции Энтре-Риос. Обе страны разделяет река Уругвай.
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в мире, уругвай, аргентина
В мире, Уругвай, Аргентина
23:47 12.02.2023
 
ВВС Уругвая расследуют появление в небе подозрительных мигающих огней

ВВС Уругвая расследуют появление в небе во время фестиваля подозрительных мигающих огней

© Depositphotos.com / clearviewstockЗвездное небо
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© Depositphotos.com / clearviewstock
Звездное небо. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 фев - РИА Новости. ВВС Уругвая расследуют появление в небе мигающих огней, которые были видны и со стороны соседней Аргентины, сообщили военные и местные СМИ.
"На фоне заявлений о наблюдении мигающих огней в небе над Термас-дель-Альмирон, в департаменте Пайсанду, было принято решение о привлечении комиссии по расследованию заявлений о неопознанных летающих объектах", - говорится в сообщении ВВС.
Члены комиссии соберут информацию о произошедшем и опросят свидетелей.
Огни были замечены во время фестиваля, проходившего в Термас-дель-Альмирон.
Аргентинский новостной портал Entre Rios сообщил, что подозрительные огни видели и со стороны Аргентины, в провинции Энтре-Риос. Обе страны разделяет река Уругвай.
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