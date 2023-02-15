https://ria.ru/20230215/ukraina-1852197198.html

В Крыму рассказали, какая судьба ждет украинскую бригаду "Эдельвейс"

В Крыму рассказали, какая судьба ждет украинскую бригаду "Эдельвейс" - РИА Новости, 15.02.2023

В Крыму рассказали, какая судьба ждет украинскую бригаду "Эдельвейс"

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что украинскую бригаду "Эдельвейс" постигнет участь одноименной разгромленной нацистской дивизии. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T15:45

2023-02-15T15:45

2023-02-15T15:45

специальная военная операция на украине

безопасность

германия

владимир бобков

владимир зеленский

украина

в мире

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848757367_0:39:3133:1801_1920x0_80_0_0_05d743f74c821b232378ca2418ace968.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что украинскую бригаду "Эдельвейс" постигнет участь одноименной разгромленной нацистской дивизии. Ранее Владимир Зеленский опубликован на сайте официального интернет-представительства указ, которым за образцовое выполнение возложенных задач присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде сухопутных войск украинской армии наименование "Эдельвейс". Во времена Второй мировой войны "Эдельвейс" стал нарицательным именем 1-й горнопехотной дивизии нацистской Германии. "Те, кто сегодня называют подобным образом современные формирования, делают осознанный выбор преступного пути и популяризации геноцида той поры. Они хотят нас отослать к событиям той далекой войны названиями, атрибутами. А мы не против повторить историю с абсолютно очевидным каждому результатом. Называя свои формирования именами разгромленных фашистских дивизий, киевский режим только укрепляет в нас уверенность, что они будут еще быстрее и эффективнее разгромлены", - сказал РИА Новости Бобков. Вице-спикер подчеркнул, что цветок эдельвейс стал символом не только природной красоты, но и символом преступлений, так как был изображен на эмблеме нацистской дивизии, причастной, в том числе, к уничтожению мирного населения. "Те военные формирования, которые будут носить названия нацистских дивизий, вне всякого сомнения, впитают в себя всю их жестокость и ненависть", - сказал вице-спикер.

https://ria.ru/20230215/ukraina-1852180958.html

https://ria.ru/20230202/uroki-1849090908.html

германия

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, германия, владимир бобков, владимир зеленский, украина, в мире, вооруженные силы украины, республика крым