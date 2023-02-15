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В Крыму рассказали, какая судьба ждет украинскую бригаду "Эдельвейс" - РИА Новости, 15.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/ukraina-1852197198.html
В Крыму рассказали, какая судьба ждет украинскую бригаду "Эдельвейс"
В Крыму рассказали, какая судьба ждет украинскую бригаду "Эдельвейс" - РИА Новости, 15.02.2023
В Крыму рассказали, какая судьба ждет украинскую бригаду "Эдельвейс"
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что украинскую бригаду "Эдельвейс" постигнет участь одноименной разгромленной нацистской дивизии. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:45
2023-02-15T15:45
специальная военная операция на украине
безопасность
германия
владимир бобков
владимир зеленский
украина
в мире
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что украинскую бригаду "Эдельвейс" постигнет участь одноименной разгромленной нацистской дивизии. Ранее Владимир Зеленский опубликован на сайте официального интернет-представительства указ, которым за образцовое выполнение возложенных задач присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде сухопутных войск украинской армии наименование "Эдельвейс". Во времена Второй мировой войны "Эдельвейс" стал нарицательным именем 1-й горнопехотной дивизии нацистской Германии. "Те, кто сегодня называют подобным образом современные формирования, делают осознанный выбор преступного пути и популяризации геноцида той поры. Они хотят нас отослать к событиям той далекой войны названиями, атрибутами. А мы не против повторить историю с абсолютно очевидным каждому результатом. Называя свои формирования именами разгромленных фашистских дивизий, киевский режим только укрепляет в нас уверенность, что они будут еще быстрее и эффективнее разгромлены", - сказал РИА Новости Бобков. Вице-спикер подчеркнул, что цветок эдельвейс стал символом не только природной красоты, но и символом преступлений, так как был изображен на эмблеме нацистской дивизии, причастной, в том числе, к уничтожению мирного населения. "Те военные формирования, которые будут носить названия нацистских дивизий, вне всякого сомнения, впитают в себя всю их жестокость и ненависть", - сказал вице-спикер.
https://ria.ru/20230215/ukraina-1852180958.html
https://ria.ru/20230202/uroki-1849090908.html
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безопасность, германия, владимир бобков, владимир зеленский, украина, в мире, вооруженные силы украины, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Германия, Владимир Бобков, Владимир Зеленский, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Республика Крым
15:45 15.02.2023
 
В Крыму рассказали, какая судьба ждет украинскую бригаду "Эдельвейс"

В парламенте Крыма предрекли украинской бригаде "Эдельвейс" участь нацистской дивизии

© AFP 2023 / Anatolii StepanovУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / Anatolii Stepanov
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что украинскую бригаду "Эдельвейс" постигнет участь одноименной разгромленной нацистской дивизии.
Ранее Владимир Зеленский опубликован на сайте официального интернет-представительства указ, которым за образцовое выполнение возложенных задач присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде сухопутных войск украинской армии наименование "Эдельвейс".
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Во времена Второй мировой войны "Эдельвейс" стал нарицательным именем 1-й горнопехотной дивизии нацистской Германии.
"Те, кто сегодня называют подобным образом современные формирования, делают осознанный выбор преступного пути и популяризации геноцида той поры. Они хотят нас отослать к событиям той далекой войны названиями, атрибутами. А мы не против повторить историю с абсолютно очевидным каждому результатом. Называя свои формирования именами разгромленных фашистских дивизий, киевский режим только укрепляет в нас уверенность, что они будут еще быстрее и эффективнее разгромлены", - сказал РИА Новости Бобков.
Вице-спикер подчеркнул, что цветок эдельвейс стал символом не только природной красоты, но и символом преступлений, так как был изображен на эмблеме нацистской дивизии, причастной, в том числе, к уничтожению мирного населения.
"Те военные формирования, которые будут носить названия нацистских дивизий, вне всякого сомнения, впитают в себя всю их жестокость и ненависть", - сказал вице-спикер.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьГерманияВладимир БобковВладимир ЗеленскийУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныРеспублика Крым
 
 
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