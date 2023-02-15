https://ria.ru/20230215/ukraina-1852180958.html

В Госдуме отреагировали на появление на Украине бригады "Эдельвейс"

В Госдуме отреагировали на появление на Украине бригады "Эдельвейс" - РИА Новости, 15.02.2023

В Госдуме отреагировали на появление на Украине бригады "Эдельвейс"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал присвоение одной из бригад украинской армии наименования "Эдельвейс" кощунством и эхом фашизма. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:52

2023-02-15T14:52

2023-02-15T14:52

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

михаил шеремет

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840736205_0:256:3186:2048_1920x0_80_0_0_d1f60287801421f803727c6150d68e04.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал присвоение одной из бригад украинской армии наименования "Эдельвейс" кощунством и эхом фашизма. Ранее Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде сухопутных войск украинской армии наименование "Эдельвейс". По его словам, украинская бригада, по всей видимости, названа в память о дивизии вермахта "Эдельвейс", которая в годы Второй мировой войны отличилась особой жестокостью на территориях Донбасса, Харькова и Северного Кавказа. "Как говорится, маски сброшены, мы с вами видим тесную связь поколений. Сразу напрашивается вопрос, сколько еще нацистский последователь Зеленский должен убить людей, чтобы международная общественность отреагировала на нацистскую сущность выращенного в отдельно взятой стране под непосредственным руководством США монстра. Неужели так быстро мир забыл, и нам не хватило страшных уроков Великой Отечественной войны", - сказал депутат.

https://ria.ru/20230116/ssha-1845271315.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф