https://ria.ru/20230215/ukraina-1852180958.html
В Госдуме отреагировали на появление на Украине бригады "Эдельвейс"
В Госдуме отреагировали на появление на Украине бригады "Эдельвейс" - РИА Новости, 15.02.2023
В Госдуме отреагировали на появление на Украине бригады "Эдельвейс"
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал присвоение одной из бригад украинской армии наименования "Эдельвейс" кощунством и эхом фашизма. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:52
2023-02-15T14:52
2023-02-15T14:52
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
михаил шеремет
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал присвоение одной из бригад украинской армии наименования "Эдельвейс" кощунством и эхом фашизма. Ранее Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде сухопутных войск украинской армии наименование "Эдельвейс". По его словам, украинская бригада, по всей видимости, названа в память о дивизии вермахта "Эдельвейс", которая в годы Второй мировой войны отличилась особой жестокостью на территориях Донбасса, Харькова и Северного Кавказа. "Как говорится, маски сброшены, мы с вами видим тесную связь поколений. Сразу напрашивается вопрос, сколько еще нацистский последователь Зеленский должен убить людей, чтобы международная общественность отреагировала на нацистскую сущность выращенного в отдельно взятой стране под непосредственным руководством США монстра. Неужели так быстро мир забыл, и нам не хватило страшных уроков Великой Отечественной войны", - сказал депутат.
https://ria.ru/20230116/ssha-1845271315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме отреагировали на появление на Украине бригады "Эдельвейс"
Депутат Шеремет назвал появление на Украине бригады "Эдельвейс" кощунством и эхом фашизма
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал присвоение одной из бригад украинской армии наименования "Эдельвейс" кощунством и эхом фашизма.
Ранее Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде сухопутных войск украинской армии наименование "Эдельвейс".
"Режим Зеленского продолжает демонстрировать кощунство и свою нацистскую суть. Украинская бригада "Эдельвейс" – это эхо фашизма. И получила она свое наименование, видимо, за усердие, проявленное в уничтожении мирных граждан и инфраструктуры мирных городов", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, украинская бригада, по всей видимости, названа в память о дивизии вермахта "Эдельвейс", которая в годы Второй мировой войны отличилась особой жестокостью на территориях Донбасса, Харькова и Северного Кавказа.
"Как говорится, маски сброшены, мы с вами видим тесную связь поколений. Сразу напрашивается вопрос, сколько еще нацистский последователь Зеленский должен убить людей, чтобы международная общественность отреагировала на нацистскую сущность выращенного в отдельно взятой стране под непосредственным руководством США монстра. Неужели так быстро мир забыл, и нам не хватило страшных уроков Великой Отечественной войны", - сказал депутат.