https://ria.ru/20230215/ukraina-1852154072.html

СБУ заявила, что "Ростех" пытался скрыть активы на Украине

СБУ заявила, что "Ростех" пытался скрыть активы на Украине - РИА Новости, 15.02.2023

СБУ заявила, что "Ростех" пытался скрыть активы на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что "Ростех" и российский бизнесмен-миллиардер Михаил Шелков пытались скрыть активы своих бывших предприятий на... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T13:43

2023-02-15T13:43

2023-02-15T13:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сергей чемезов

владимир зеленский

служба безопасности украины

ростех

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что "Ростех" и российский бизнесмен-миллиардер Михаил Шелков пытались скрыть активы своих бывших предприятий на Украине от национализации. "Служба безопасности Украины пресекла попытки подсанкционных российских олигархов Сергея Чемезова и Михаила Шелкова избежать национализации имущества, которое было на балансе их бывших предприятий на Украине. Речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате и агрохолдинге "Инвест Агро", которое по материалам СБУ Высший антикоррупционных суд передал в собственность Украине", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По утверждениям СБУ, бывшие российские владельцы этих предприятий через аффилированные фирмы, которые ранее осуществляли формальное управление этими украинскими компаниями, пытались скрыть "более 100 единиц автомобильной и специализированной техники, 6 вагонов с агропродукцией, более 5,5 тысяч контейнеров с ильменитовой рудой, необходимой для изготовления титана, а также практически 1,2 тысяч тонн минеральных удобрений и других сельхозтоваров". СБУ оценила общую стоимость этой продукции в 150 миллионов гривен (около 4 миллионов долларов). Владимир Зеленский в июне 2021 года ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) о применении бессрочных санкций против Чемезова и Шелкова.

https://ria.ru/20230206/ukraina-1850082320.html

https://ria.ru/20230112/aktivy-1844454128.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сергей чемезов, владимир зеленский, служба безопасности украины, ростех, совет национальной безопасности и обороны украины