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Боррель заявил, что не понимает желающих прекратить вооружение Киева - РИА Новости, 15.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/ukraina-1852152766.html
Боррель заявил, что не понимает желающих прекратить вооружение Киева
Боррель заявил, что не понимает желающих прекратить вооружение Киева - РИА Новости, 15.02.2023
Боррель заявил, что не понимает желающих прекратить вооружение Киева
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил депутатам Европарламента, что "не понимает" тех, кто желает прекращения военных поставок Украине ради достижения мира. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:40
2023-02-15T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
жозеп боррель
европарламент
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил депутатам Европарламента, что "не понимает" тех, кто желает прекращения военных поставок Украине ради достижения мира. Ранее глава евродипломатии на пленарной сессии Европарламента заявил, что поставки вооружений Украине и дипломатические усилия по урегулированию "могут идти параллельно". "Некоторые думают, что решение заключается в прекращении военных поставок Украине. Честно говоря, я этого не понимаю… Я не понимаю такую наивность со стороны левых сил, у меня есть друзья, которые так считают", - сказал Боррель, который выступал на испанском языке Трансляция заседания велась на сайте Европарламента в переводе на французский язык. Он призвал таких людей "осознать, что прекращение поставок Украине не приведет к остановке боевых действий со стороны России". "Гибель каждого человека причиняет мне огромную боль, как и вам. Но если мы хотим, чтобы война закончилась быстрее, то для этого надо не меньше, а больше и еще быстрее помогать Украине", - указал он. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
https://ria.ru/20230215/pantera-1851988146.html
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в мире, украина, россия, жозеп боррель, европарламент, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Жозеп Боррель, Европарламент, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:40 15.02.2023
 
Боррель заявил, что не понимает желающих прекратить вооружение Киева

Боррель заявил, что не понимает "наивных" людей, желающих прекратить вооружать Украину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил депутатам Европарламента, что "не понимает" тех, кто желает прекращения военных поставок Украине ради достижения мира.
Ранее глава евродипломатии на пленарной сессии Европарламента заявил, что поставки вооружений Украине и дипломатические усилия по урегулированию "могут идти параллельно".
Немецкий основной боевой танк Panther KF51 - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
08:00Специальная военная операция на Украине
"Это изменит правила боя". Что Запад предложил Киеву
"Некоторые думают, что решение заключается в прекращении военных поставок Украине. Честно говоря, я этого не понимаю… Я не понимаю такую наивность со стороны левых сил, у меня есть друзья, которые так считают", - сказал Боррель, который выступал на испанском языке Трансляция заседания велась на сайте Европарламента в переводе на французский язык. Он призвал таких людей "осознать, что прекращение поставок Украине не приведет к остановке боевых действий со стороны России".
"Гибель каждого человека причиняет мне огромную боль, как и вам. Но если мы хотим, чтобы война закончилась быстрее, то для этого надо не меньше, а больше и еще быстрее помогать Украине", - указал он.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
13:14Специальная военная операция на Украине
Медведев обвинил главу Еврокомиссии в экономической некомпетентности
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЖозеп БоррельЕвропарламентЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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