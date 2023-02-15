https://ria.ru/20230215/ukraina-1852123427.html

Боррель предложил параллельно вести переговоры по Украине и вооружать ее

Боррель предложил параллельно вести переговоры по Украине и вооружать ее - РИА Новости, 15.02.2023

Боррель предложил параллельно вести переговоры по Украине и вооружать ее

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что поставки вооружений и дипломатические усилия по Украине могут происходить параллельно. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:05

2023-02-15T12:05

2023-02-15T12:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

жозеп боррель

евросоюз

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что поставки вооружений и дипломатические усилия по Украине могут происходить параллельно. "Я должен сказать, что военная помощь не противоречит дипломатическому пути, это может происходить параллельно. Я не понимаю тех, кто говорит, что для переговоров надо прекратить помощь Украине, напротив надо делать и то, и другое", - сказал он, выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии во Франции. Призывая поставлять Украине оружие, в котором она нуждается, глава евродипломатии привел довод о том, что "третьей мировой войны не случилось после объявления о направлении танков". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20230215/pantera-1851988146.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, ситуация в днр и лнр