Боррель предложил параллельно вести переговоры по Украине и вооружать ее
Боррель заявил, что поставки вооружений и переговоры по Украине могут идти параллельно
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что поставки вооружений и дипломатические усилия по Украине могут происходить параллельно.
"Я должен сказать, что военная помощь не противоречит дипломатическому пути, это может происходить параллельно. Я не понимаю тех, кто говорит, что для переговоров надо прекратить помощь Украине, напротив надо делать и то, и другое", - сказал он, выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии во Франции.
Призывая поставлять Украине оружие, в котором она нуждается, глава евродипломатии привел довод о том, что "третьей мировой войны не случилось после объявления о направлении танков".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.