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Украинский министр обороны отрицает критическую ситуацию с боеприпасами - РИА Новости, 15.02.2023
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Украинский министр обороны отрицает критическую ситуацию с боеприпасами
Украинский министр обороны отрицает критическую ситуацию с боеприпасами - РИА Новости, 15.02.2023
Украинский министр обороны отрицает критическую ситуацию с боеприпасами
Министр обороны Украины Алексей Резников отрицает, что ситуация с боеприпасами у украинских войск критическая. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:26
2023-02-15T11:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей резников
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников отрицает, что ситуация с боеприпасами у украинских войск критическая. Ранее замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что у Украины почти не осталось боеприпасов. "Когда идет война, всегда чего-то не хватает. Но говорить, что ситуация критическая и нам не хватит (боеприпасов – ред.) для того, чтобы отбить нашествие, нельзя. Мы готовы к отражению нашествия. Но чем больше будет боеприпасов, тем лучше, и об этом знают наши партнеры", - сказал Резников в интервью украинскому агентству "Укринформ". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, алексей резников, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:26 15.02.2023
 
Украинский министр обороны отрицает критическую ситуацию с боеприпасами

Глава Минобороны Украины Резников: ситуацию с боеприпасами нельзя назвать критической

© AFP 2023 / Anatolii Stepanov Украинские военные заряжают британскую гаубицу L119
Украинские военные заряжают британскую гаубицу L119 - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / Anatolii Stepanov
Украинские военные заряжают британскую гаубицу L119. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников отрицает, что ситуация с боеприпасами у украинских войск критическая.
Ранее замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что у Украины почти не осталось боеприпасов.
"Когда идет война, всегда чего-то не хватает. Но говорить, что ситуация критическая и нам не хватит (боеприпасов – ред.) для того, чтобы отбить нашествие, нельзя. Мы готовы к отражению нашествия. Но чем больше будет боеприпасов, тем лучше, и об этом знают наши партнеры", - сказал Резников в интервью украинскому агентству "Укринформ".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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