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В Турции спасли женщину, пролежавшую под завалами 226 часов - РИА Новости, 15.02.2023
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В Турции спасли женщину, пролежавшую под завалами 226 часов
В Турции спасли женщину, пролежавшую под завалами 226 часов - РИА Новости, 15.02.2023
В Турции спасли женщину, пролежавшую под завалами 226 часов
Спасателям удалось извлечь живой из-под завалов 74-летнюю женщину спустя 226 часов после землетрясения на юго-востоке Турции, сообщила газета Sabah. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:20
2023-02-15T15:20
в мире
турция
кахраманмараш
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Спасателям удалось извлечь живой из-под завалов 74-летнюю женщину спустя 226 часов после землетрясения на юго-востоке Турции, сообщила газета Sabah. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 35 тысяч человек, пострадали более 105 тысяч. "В Кахраманмараше 74-летняя Джемиле Кекеч была спасена из-под завалов на 226-м часу катастрофы", - пишет издание.
https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852164244.html
турция
кахраманмараш
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в мире, турция, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Кахраманмараш, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
15:20 15.02.2023
 
В Турции спасли женщину, пролежавшую под завалами 226 часов

Женщину удалось спасти из-под завалов спустя 226 часов после землетрясения в Турции

© Sputnik / Махир Бозтепе / Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате землетрясения в Антакье, Турция
Жилой дом, разрушенный в результате землетрясения в Антакье, Турция - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Sputnik / Махир Бозтепе
Перейти в медиабанк
Жилой дом, разрушенный в результате землетрясения в Антакье, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Спасателям удалось извлечь живой из-под завалов 74-летнюю женщину спустя 226 часов после землетрясения на юго-востоке Турции, сообщила газета Sabah.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 35 тысяч человек, пострадали более 105 тысяч.
"В Кахраманмараше 74-летняя Джемиле Кекеч была спасена из-под завалов на 226-м часу катастрофы", - пишет издание.
Жилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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Вучич оценил идеи об искусственном происхождении землетрясения в Турции
 
В миреТурцияКахраманмарашСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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