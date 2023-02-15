https://ria.ru/20230215/turtsiya-1852189452.html

В Турции спасли женщину, пролежавшую под завалами 226 часов

В Турции спасли женщину, пролежавшую под завалами 226 часов - РИА Новости, 15.02.2023

В Турции спасли женщину, пролежавшую под завалами 226 часов

Спасателям удалось извлечь живой из-под завалов 74-летнюю женщину спустя 226 часов после землетрясения на юго-востоке Турции, сообщила газета Sabah. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T15:20

2023-02-15T15:20

2023-02-15T15:20

в мире

турция

кахраманмараш

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Спасателям удалось извлечь живой из-под завалов 74-летнюю женщину спустя 226 часов после землетрясения на юго-востоке Турции, сообщила газета Sabah. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 35 тысяч человек, пострадали более 105 тысяч. "В Кахраманмараше 74-летняя Джемиле Кекеч была спасена из-под завалов на 226-м часу катастрофы", - пишет издание.

https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852164244.html

турция

кахраманмараш

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, турция, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии