https://ria.ru/20230215/turtsiya-1852189452.html
В Турции спасли женщину, пролежавшую под завалами 226 часов
В Турции спасли женщину, пролежавшую под завалами 226 часов - РИА Новости, 15.02.2023
В Турции спасли женщину, пролежавшую под завалами 226 часов
Спасателям удалось извлечь живой из-под завалов 74-летнюю женщину спустя 226 часов после землетрясения на юго-востоке Турции, сообщила газета Sabah. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:20
2023-02-15T15:20
2023-02-15T15:20
в мире
турция
кахраманмараш
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Спасателям удалось извлечь живой из-под завалов 74-летнюю женщину спустя 226 часов после землетрясения на юго-востоке Турции, сообщила газета Sabah. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 35 тысяч человек, пострадали более 105 тысяч. "В Кахраманмараше 74-летняя Джемиле Кекеч была спасена из-под завалов на 226-м часу катастрофы", - пишет издание.
https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852164244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Кахраманмараш, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
В Турции спасли женщину, пролежавшую под завалами 226 часов
Женщину удалось спасти из-под завалов спустя 226 часов после землетрясения в Турции