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В Турции опровергли сообщения о странном свечении перед землетрясениями - РИА Новости, 15.02.2023
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В Турции опровергли сообщения о странном свечении перед землетрясениями
В Турции опровергли сообщения о странном свечении перед землетрясениями - РИА Новости, 15.02.2023
В Турции опровергли сообщения о странном свечении перед землетрясениями
Сообщения в соцсетях о том, что незадолго до разрушительных землетрясений в Турции в небе было замечено странное свечение, не соответствуют действительности,... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T09:18
2023-02-15T10:17
в мире
турция
кахраманмараш
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 15 фев – РИА Новости. Сообщения в соцсетях о том, что незадолго до разрушительных землетрясений в Турции в небе было замечено странное свечение, не соответствуют действительности, заявило управление президента Турции по связям. Согласно бюллетеню о дезинформации, в соцсетях появились несколько видеозаписей, на которых запечатлено яркое свечение в небе. "С землетрясениями в Турции эти видеозаписи не имеют никакой связи. Оригинальное видео было снято 21 сентября 2022 года в казахстанском городе Балхаш, это запуск корабля "Союз МС-22" на ракете-носителе "Союз-2.1а" с Байконура", - сообщается в полученном РИА Новости релизе. Также в бюллетене опровергается сообщение газеты China Times о том, что турецкие спасатели якобы отстранили тайваньских спасателей от операции по спасению человека из-под завалов в Адыямане. Тайваньская команда успешно завершила свою работу и никаких проблем не испытывала, в подтверждение этого в бюллетене приведено сообщение культурно-экономической миссии Тайбэя. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 35 тысяч человек, пострадали более 105 тысяч.
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в мире, турция, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Кахраманмараш, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
09:18 15.02.2023 (обновлено: 10:17 15.02.2023)
 
В Турции опровергли сообщения о странном свечении перед землетрясениями

Управление президента Турции опровергло сообщения о странном свечении перед землетрясением

© AP Photo / Serdar OzsoyПоследствия землетрясения в турецком Искендеруне
Последствия землетрясения в турецком Искендеруне - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Serdar Ozsoy
Последствия землетрясения в турецком Искендеруне
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 15 фев – РИА Новости. Сообщения в соцсетях о том, что незадолго до разрушительных землетрясений в Турции в небе было замечено странное свечение, не соответствуют действительности, заявило управление президента Турции по связям.
Согласно бюллетеню о дезинформации, в соцсетях появились несколько видеозаписей, на которых запечатлено яркое свечение в небе. "С землетрясениями в Турции эти видеозаписи не имеют никакой связи. Оригинальное видео было снято 21 сентября 2022 года в казахстанском городе Балхаш, это запуск корабля "Союз МС-22" на ракете-носителе "Союз-2.1а" с Байконура", - сообщается в полученном РИА Новости релизе.
Также в бюллетене опровергается сообщение газеты China Times о том, что турецкие спасатели якобы отстранили тайваньских спасателей от операции по спасению человека из-под завалов в Адыямане. Тайваньская команда успешно завершила свою работу и никаких проблем не испытывала, в подтверждение этого в бюллетене приведено сообщение культурно-экономической миссии Тайбэя.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 35 тысяч человек, пострадали более 105 тысяч.
Города, превратившиеся в руины: землетрясение в Турции и Сирии
© AP Photo / IHA agency

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

Последствия землетрясения в Адане, Турция
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / IHA agency

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

Спасатели на месте землетрясения в Турции
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / Mahmut Bozarsan

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

Последствия землетрясения в Турции
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
© AP Photo / Ghaith Alsayed

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

Последствия землетрясения в Сирии
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

Пострадавшие при землетрясении в больнице Сирии
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
© AP Photo / Hussein Malla

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

Семья возле своего дома после землетрясения в Турции
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / DIA images

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

Разрешенная мечеть в Малатье, Турция
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
© AP Photo / IHA

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Последствия землетрясения в Турции
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
© AP Photo / Depo Photos

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

Последствия землетрясения в Турции
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
© AFP 2023 / BAKR ALKASEM

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

Последствия землетрясения в Сирии
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

Пострадавшие при землетрясении в сирийской провинции Идлиб
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© AP Photo / Ghaith Alsayed

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

Последствия землетрясения в Сирии
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
 
В миреТурцияКахраманмарашСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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