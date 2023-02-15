https://ria.ru/20230215/turtsiya-1852077416.html

В Турции опровергли сообщения о странном свечении перед землетрясениями

В Турции опровергли сообщения о странном свечении перед землетрясениями - РИА Новости, 15.02.2023

В Турции опровергли сообщения о странном свечении перед землетрясениями

Сообщения в соцсетях о том, что незадолго до разрушительных землетрясений в Турции в небе было замечено странное свечение, не соответствуют действительности,... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T09:18

2023-02-15T09:18

2023-02-15T10:17

в мире

турция

кахраманмараш

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 15 фев – РИА Новости. Сообщения в соцсетях о том, что незадолго до разрушительных землетрясений в Турции в небе было замечено странное свечение, не соответствуют действительности, заявило управление президента Турции по связям. Согласно бюллетеню о дезинформации, в соцсетях появились несколько видеозаписей, на которых запечатлено яркое свечение в небе. "С землетрясениями в Турции эти видеозаписи не имеют никакой связи. Оригинальное видео было снято 21 сентября 2022 года в казахстанском городе Балхаш, это запуск корабля "Союз МС-22" на ракете-носителе "Союз-2.1а" с Байконура", - сообщается в полученном РИА Новости релизе. Также в бюллетене опровергается сообщение газеты China Times о том, что турецкие спасатели якобы отстранили тайваньских спасателей от операции по спасению человека из-под завалов в Адыямане. Тайваньская команда успешно завершила свою работу и никаких проблем не испытывала, в подтверждение этого в бюллетене приведено сообщение культурно-экономической миссии Тайбэя. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 35 тысяч человек, пострадали более 105 тысяч.

турция

кахраманмараш

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии