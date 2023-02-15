12:07 15.02.2023 (обновлено: 14:46 15.02.2023)
ЦИК предложила к назначению восемь членов избиркомов новых регионов
ЦИК предложила к назначению восемь кандидатур членов избиркомов новых российских регионов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (слева) на заседании в информационном центре ЦИК РФ в Москве
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (слева) на заседании в информационном центре ЦИК РФ в Москве
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России предложила восемь кандидатур на должности членов избиркомов новых регионов РФ с правом решающего голоса, четверо из них были главами избиркомов субъектов во время референдумов, кандидатуры утвердили на заседании ЦИК в среду.
"Центральной избирательной комиссией России предлагаются кандидатуры в состав избирательных комиссий регионов, вошедших в состав Российской Федерации после проведенных народных референдумов. При этом мы все прекрасно понимаем, какая важная, ответственная, огромная работа им предстоит", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания.
Она отметила, что в первую очередь Центризбирком поддерживает тех, кто возглавлял избирательные системы этих регионов во время организации и проведения референдумов.
"И логично, что мы подкрепляем их специалистами, которые помогут коллегам адаптироваться к действующим в Российской Федерации избирательным стандартам и в краткий срок, оставшийся до единого дня голосования, органично влиться в нашу избирательную систему", - подчеркнула глава ЦИК.
Так, ЦИК предложил временно исполняющему обязанности главы Донецкой Народной Республики назначить членом избирательной комиссии Донецкой Народной Республики с правом решающего голоса Владимира Высоцкого, Народному Совету ДНР назначить Анну Найденко, врио главы Луганской Народной Республики - Елену Кравченко, Народному Совету ЛНР - Марианну Скорнякову.
Временно исполняющему обязанности губернатора Запорожской области ЦИК предложил назначить Галину Катющенко и Елену Сивенкову, врио губернатора Херсонской области - Сергея Высотина и Марину Захарову.