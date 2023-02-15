https://ria.ru/20230215/tsik-1852124283.html

ЦИК предложила к назначению восемь членов избиркомов новых регионов

ЦИК предложила к назначению восемь членов избиркомов новых регионов - РИА Новости, 15.02.2023

ЦИК предложила к назначению восемь членов избиркомов новых регионов

Центральная избирательная комиссия России предложила восемь кандидатур на должности членов избиркомов новых регионов РФ с правом решающего голоса, четверо из... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:07

2023-02-15T12:07

2023-02-15T14:46

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России предложила восемь кандидатур на должности членов избиркомов новых регионов РФ с правом решающего голоса, четверо из них были главами избиркомов субъектов во время референдумов, кандидатуры утвердили на заседании ЦИК в среду. "Центральной избирательной комиссией России предлагаются кандидатуры в состав избирательных комиссий регионов, вошедших в состав Российской Федерации после проведенных народных референдумов. При этом мы все прекрасно понимаем, какая важная, ответственная, огромная работа им предстоит", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания. Она отметила, что в первую очередь Центризбирком поддерживает тех, кто возглавлял избирательные системы этих регионов во время организации и проведения референдумов. "И логично, что мы подкрепляем их специалистами, которые помогут коллегам адаптироваться к действующим в Российской Федерации избирательным стандартам и в краткий срок, оставшийся до единого дня голосования, органично влиться в нашу избирательную систему", - подчеркнула глава ЦИК. Так, ЦИК предложил временно исполняющему обязанности главы Донецкой Народной Республики назначить членом избирательной комиссии Донецкой Народной Республики с правом решающего голоса Владимира Высоцкого, Народному Совету ДНР назначить Анну Найденко, врио главы Луганской Народной Республики - Елену Кравченко, Народному Совету ЛНР - Марианну Скорнякову. Временно исполняющему обязанности губернатора Запорожской области ЦИК предложил назначить Галину Катющенко и Елену Сивенкову, врио губернатора Херсонской области - Сергея Высотина и Марину Захарову.

https://ria.ru/20230214/turtsiya-1851839169.html

https://ria.ru/20230201/but-1849085593.html

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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, елена кравченко, херсонская область , запорожская область