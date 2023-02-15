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ЦИК предложила к назначению восемь членов избиркомов новых регионов - РИА Новости, 15.02.2023
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ЦИК предложила к назначению восемь членов избиркомов новых регионов
ЦИК предложила к назначению восемь членов избиркомов новых регионов - РИА Новости, 15.02.2023
ЦИК предложила к назначению восемь членов избиркомов новых регионов
Центральная избирательная комиссия России предложила восемь кандидатур на должности членов избиркомов новых регионов РФ с правом решающего голоса, четверо из... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:07
2023-02-15T14:46
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
элла памфилова
елена кравченко
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России предложила восемь кандидатур на должности членов избиркомов новых регионов РФ с правом решающего голоса, четверо из них были главами избиркомов субъектов во время референдумов, кандидатуры утвердили на заседании ЦИК в среду. "Центральной избирательной комиссией России предлагаются кандидатуры в состав избирательных комиссий регионов, вошедших в состав Российской Федерации после проведенных народных референдумов. При этом мы все прекрасно понимаем, какая важная, ответственная, огромная работа им предстоит", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания. Она отметила, что в первую очередь Центризбирком поддерживает тех, кто возглавлял избирательные системы этих регионов во время организации и проведения референдумов. "И логично, что мы подкрепляем их специалистами, которые помогут коллегам адаптироваться к действующим в Российской Федерации избирательным стандартам и в краткий срок, оставшийся до единого дня голосования, органично влиться в нашу избирательную систему", - подчеркнула глава ЦИК. Так, ЦИК предложил временно исполняющему обязанности главы Донецкой Народной Республики назначить членом избирательной комиссии Донецкой Народной Республики с правом решающего голоса Владимира Высоцкого, Народному Совету ДНР назначить Анну Найденко, врио главы Луганской Народной Республики - Елену Кравченко, Народному Совету ЛНР - Марианну Скорнякову. Временно исполняющему обязанности губернатора Запорожской области ЦИК предложил назначить Галину Катющенко и Елену Сивенкову, врио губернатора Херсонской области - Сергея Высотина и Марину Захарову.
https://ria.ru/20230214/turtsiya-1851839169.html
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, елена кравченко, херсонская область , запорожская область
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Элла Памфилова, Елена Кравченко, Херсонская область , Запорожская область
12:07 15.02.2023 (обновлено: 14:46 15.02.2023)
 
ЦИК предложила к назначению восемь членов избиркомов новых регионов

ЦИК предложила к назначению восемь кандидатур членов избиркомов новых российских регионов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (слева) на заседании в информационном центре ЦИК РФ в Москве
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (слева) на заседании в информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (слева) на заседании в информационном центре ЦИК РФ в Москве
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России предложила восемь кандидатур на должности членов избиркомов новых регионов РФ с правом решающего голоса, четверо из них были главами избиркомов субъектов во время референдумов, кандидатуры утвердили на заседании ЦИК в среду.
"Центральной избирательной комиссией России предлагаются кандидатуры в состав избирательных комиссий регионов, вошедших в состав Российской Федерации после проведенных народных референдумов. При этом мы все прекрасно понимаем, какая важная, ответственная, огромная работа им предстоит", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания.
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Она отметила, что в первую очередь Центризбирком поддерживает тех, кто возглавлял избирательные системы этих регионов во время организации и проведения референдумов.
"И логично, что мы подкрепляем их специалистами, которые помогут коллегам адаптироваться к действующим в Российской Федерации избирательным стандартам и в краткий срок, оставшийся до единого дня голосования, органично влиться в нашу избирательную систему", - подчеркнула глава ЦИК.
Так, ЦИК предложил временно исполняющему обязанности главы Донецкой Народной Республики назначить членом избирательной комиссии Донецкой Народной Республики с правом решающего голоса Владимира Высоцкого, Народному Совету ДНР назначить Анну Найденко, врио главы Луганской Народной Республики - Елену Кравченко, Народному Совету ЛНР - Марианну Скорнякову.
Временно исполняющему обязанности губернатора Запорожской области ЦИК предложил назначить Галину Катющенко и Елену Сивенкову, врио губернатора Херсонской области - Сергея Высотина и Марину Захарову.
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ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭлла ПамфиловаЕлена КравченкоХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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