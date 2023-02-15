https://ria.ru/20230215/trevoga-1852176884.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.02.2023
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:42
2023-02-15T14:42
2023-02-15T14:42
специальная военная операция на украине
киевская область
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харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги начал звучать в 14.28 мск. Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской. Спустя некоторое время она была отменена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230215/trevoga-1852080589.html
киевская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киевская область, украина, харьковская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области Украины объявили воздушную тревогу