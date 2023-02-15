https://ria.ru/20230215/travlya-1852233659.html

Лавров: травля российских СМИ на Западе началась задолго до спецоперации

Лавров: травля российских СМИ на Западе началась задолго до спецоперации - РИА Новости, 15.02.2023

Лавров: травля российских СМИ на Западе началась задолго до спецоперации

Травля российских СМИ в Европе и США началась задолго до спецоперации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, приведя в пример отказ в аккредитации Елисейского... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:39

2023-02-15T17:39

2023-02-15T17:39

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Травля российских СМИ в Европе и США началась задолго до спецоперации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, приведя в пример отказ в аккредитации Елисейского дворца RT и Sputnik. "(Западные государства) вводят цензуру, защищают свое информационное пространство от альтернативных точек зрения, борются с любыми проявлениями инакомыслия. Наших журналистов из СМИ пытаются отменить, навешивая на них ярлыки рупоров Кремля", - сказал он на рабочей встрече с руководителями корпунктов аккредитованных в России иностранных СМИ. "Безобразная реакция сейчас сложилась вокруг крупнейших наших редакций RT и Sputnik в ЕС... Они попали под каток цензуры и дискриминации отнюдь не в связи со специальной военной операцией", - добавил Лавров. Он напомнил, что еще несколько лет назад Елисейский дворец официально отказал в аккредитации RT и Sputnik, объяснив это тем, что, по мнению Елисейского дворца, они являются не СМИ, а инструментами российской пропаганды. "Если говорить об RT и Sputnik, они были включены по американской инициативе в список иностранных агентов в США, опять же за пять лет до начала специальной военной операции. Это тоже часть информационной войны, которая является неотъемлемым компонентом войны гибридной", - сказал он. "Такая линия на отмену русских, русскоязычных СМИ, грубо нарушает обязательства, которые все западные страны взяли на себя в рамках ОБСЕ по обеспечению свободы СМИ и равного доступа к информации для населения всех стран ОБСЕ", - добавил министр. "Когда мы создали действительно независимые, действительно стремящиеся быть объективными СМИ, тут же нашим западным партнерам, во главе с Францией, стало это казаться неудобным. Эта правда глаза колола, тем самым подтверждая, что информационное оболванивание аудитории в западных правительствах стало нормой дня. И любые сведения, которые так или иначе ставили под вопрос правоту официальной, официозной линии, они были неудобны", - отметил Лавров. Телеканал RT France ранее заявил о прекращении работы после блокировки его счетов во Франции. Руководство канала сообщило, что Генеральная дирекция Казначейства при минфине Франции приняла решение заморозить банковские счета RT France под предлогом девятого пакета санкций против России, в которых при этом упоминается не канал, а только акционер в головной компании. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.

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https://ria.ru/20230109/bezeka-1843657424.html

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в мире, россия, франция, сша, сергей лавров, валерий фадеев, тереза рибейру, обсе, евросоюз, европарламент