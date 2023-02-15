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Торговля России с Евросоюзом упала на треть, заявил Белоусов - РИА Новости, 15.02.2023
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Торговля России с Евросоюзом упала на треть, заявил Белоусов
Торговля России с Евросоюзом упала на треть, заявил Белоусов - РИА Новости, 15.02.2023
Торговля России с Евросоюзом упала на треть, заявил Белоусов
Объемы торговли России с Евросоюзом в апреле-декабре 2022 года упали на треть при росте товарооборота в южном направлении в два раза, заявил первый вице-премьер РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:02
2023-02-15T14:02
торговля
экономика
россия
ржд
андрей белоусов
в мире
европа
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Объемы торговли России с Евросоюзом в апреле-декабре 2022 года упали на треть при росте товарооборота в южном направлении в два раза, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он выступал на итоговом заседании правления РЖД за 2022 год. "Объемы торговли с Евросоюзом значительно снижаются. Одновременно растет товарооборот на восточном и южных направлениях. За апрель-декабрь 2022 года физические объемы торговли с Евросоюзом упали на треть. За этот период вырос товарооборот на южном направлении: Турция, Египет, страны Персидского залива – почти в два раза; со странами Юго-Восточной Азии и Китаем – больше чем на 17%", - привел данные Белоусов.
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торговля, экономика, россия, ржд, андрей белоусов, в мире, европа, евросоюз
Торговля, Экономика, Россия, РЖД, Андрей Белоусов, В мире, Европа, Евросоюз
14:02 15.02.2023
 
Торговля России с Евросоюзом упала на треть, заявил Белоусов

Белоусов: торговля России с ЕС упала на треть и выросла в два раза на южном направлении

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Флаги России и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Объемы торговли России с Евросоюзом в апреле-декабре 2022 года упали на треть при росте товарооборота в южном направлении в два раза, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Он выступал на итоговом заседании правления РЖД за 2022 год.
"Объемы торговли с Евросоюзом значительно снижаются. Одновременно растет товарооборот на восточном и южных направлениях. За апрель-декабрь 2022 года физические объемы торговли с Евросоюзом упали на треть. За этот период вырос товарооборот на южном направлении: Турция, Египет, страны Персидского залива – почти в два раза; со странами Юго-Восточной Азии и Китаем – больше чем на 17%", - привел данные Белоусов.
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 16:44
Минпромторг предложил установить долю для российской продукции в магазинах
 
ТорговляЭкономикаРоссияРЖДАндрей БелоусовВ миреЕвропаЕвросоюз
 
 
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