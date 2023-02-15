https://ria.ru/20230215/torgovlya-1852160308.html

Торговля России с Евросоюзом упала на треть, заявил Белоусов

Торговля России с Евросоюзом упала на треть, заявил Белоусов - РИА Новости, 15.02.2023

Торговля России с Евросоюзом упала на треть, заявил Белоусов

Объемы торговли России с Евросоюзом в апреле-декабре 2022 года упали на треть при росте товарооборота в южном направлении в два раза, заявил первый вице-премьер РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:02

2023-02-15T14:02

2023-02-15T14:02

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Объемы торговли России с Евросоюзом в апреле-декабре 2022 года упали на треть при росте товарооборота в южном направлении в два раза, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он выступал на итоговом заседании правления РЖД за 2022 год. "Объемы торговли с Евросоюзом значительно снижаются. Одновременно растет товарооборот на восточном и южных направлениях. За апрель-декабрь 2022 года физические объемы торговли с Евросоюзом упали на треть. За этот период вырос товарооборот на южном направлении: Турция, Египет, страны Персидского залива – почти в два раза; со странами Юго-Восточной Азии и Китаем – больше чем на 17%", - привел данные Белоусов.

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Владимир Лаврентьев

торговля, экономика, россия, ржд, андрей белоусов, в мире, европа, евросоюз