https://ria.ru/20230215/torgovlya-1852160308.html
Торговля России с Евросоюзом упала на треть, заявил Белоусов
Торговля России с Евросоюзом упала на треть, заявил Белоусов - РИА Новости, 15.02.2023
Торговля России с Евросоюзом упала на треть, заявил Белоусов
Объемы торговли России с Евросоюзом в апреле-декабре 2022 года упали на треть при росте товарооборота в южном направлении в два раза, заявил первый вице-премьер РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:02
2023-02-15T14:02
2023-02-15T14:02
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Объемы торговли России с Евросоюзом в апреле-декабре 2022 года упали на треть при росте товарооборота в южном направлении в два раза, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он выступал на итоговом заседании правления РЖД за 2022 год. "Объемы торговли с Евросоюзом значительно снижаются. Одновременно растет товарооборот на восточном и южных направлениях. За апрель-декабрь 2022 года физические объемы торговли с Евросоюзом упали на треть. За этот период вырос товарооборот на южном направлении: Турция, Египет, страны Персидского залива – почти в два раза; со странами Юго-Восточной Азии и Китаем – больше чем на 17%", - привел данные Белоусов.
https://ria.ru/20230210/magazin-1851223797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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торговля, экономика, россия, ржд, андрей белоусов, в мире, европа, евросоюз
Торговля, Экономика, Россия, РЖД, Андрей Белоусов, В мире, Европа, Евросоюз
Торговля России с Евросоюзом упала на треть, заявил Белоусов
Белоусов: торговля России с ЕС упала на треть и выросла в два раза на южном направлении