https://ria.ru/20230215/tekhnika-1852190497.html
"Мы этого не учли". В США призвали ВСУ готовиться к новым проблемам
"Мы этого не учли". В США призвали ВСУ готовиться к новым проблемам - РИА Новости, 15.02.2023
"Мы этого не учли". В США призвали ВСУ готовиться к новым проблемам
Западные страны не смогут поставить единовременно всю обещанную натовскую технику Украине из-за логистических проблем, пишет The Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:22
2023-02-15T15:22
2023-02-15T15:38
в мире
украина
киев
польша
сергей лавров
нато
специальная военная операция на украине
словакия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847167993_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_19b0842237f5a28bfe7f6495dea16927.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Западные страны не смогут поставить единовременно всю обещанную натовскую технику Украине из-за логистических проблем, пишет The Washington Post со ссылкой на источник."Мы не учли того, что чертовски трудно доставить все эти грузы на Украину в полном комплекте", — заявил американский чиновник на условиях анонимности.Основные транспортные каналы, через которые осуществляется передача оружия киевским властям, находятся в Польше, Словакии и Румынии. Эти пути могут быть заблокированы из-за перегруженности, поэтому велики шансы, что вооружения застрянут на границе, отмечается в публикации."Чем больше этого оборудования движется в одно и то же время, тем выше вероятность возникновения заторов", — говорится в статье.По словам источника издания, нехватка боеприпасов также стала серьезной проблемой, поэтому страны НАТО пытаются срочно нарастить производство, чтобы удовлетворить потребности Украины и пополнить собственные запасы.Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат военную технику для ВСУ, станут законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230215/nato-1852144181.html
https://ria.ru/20230215/nato-1852034374.html
украина
киев
польша
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847167993_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_9ecc7176506b63579937022ddf0c7760.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, польша, сергей лавров, нато, словакия
В мире, Украина, Киев, Польша, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Словакия
15:22 15.02.2023 (обновлено: 15:38 15.02.2023)
"Мы этого не учли". В США призвали ВСУ готовиться к новым проблемам
WP: обещанная ВСУ натовская техника может застрять на границе из-за логистических проблем