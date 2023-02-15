https://ria.ru/20230215/tekhnika-1852190497.html

"Мы этого не учли". В США призвали ВСУ готовиться к новым проблемам

"Мы этого не учли". В США призвали ВСУ готовиться к новым проблемам - РИА Новости, 15.02.2023

"Мы этого не учли". В США призвали ВСУ готовиться к новым проблемам

Западные страны не смогут поставить единовременно всю обещанную натовскую технику Украине из-за логистических проблем, пишет The Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T15:22

2023-02-15T15:22

2023-02-15T15:38

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украина

киев

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сергей лавров

нато

специальная военная операция на украине

словакия

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Западные страны не смогут поставить единовременно всю обещанную натовскую технику Украине из-за логистических проблем, пишет The Washington Post со ссылкой на источник."Мы не учли того, что чертовски трудно доставить все эти грузы на Украину в полном комплекте", — заявил американский чиновник на условиях анонимности.Основные транспортные каналы, через которые осуществляется передача оружия киевским властям, находятся в Польше, Словакии и Румынии. Эти пути могут быть заблокированы из-за перегруженности, поэтому велики шансы, что вооружения застрянут на границе, отмечается в публикации."Чем больше этого оборудования движется в одно и то же время, тем выше вероятность возникновения заторов", — говорится в статье.По словам источника издания, нехватка боеприпасов также стала серьезной проблемой, поэтому страны НАТО пытаются срочно нарастить производство, чтобы удовлетворить потребности Украины и пополнить собственные запасы.Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат военную технику для ВСУ, станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230215/nato-1852144181.html

https://ria.ru/20230215/nato-1852034374.html

украина

киев

польша

словакия

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в мире, украина, киев, польша, сергей лавров, нато, словакия