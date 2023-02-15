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"Мы этого не учли". В США призвали ВСУ готовиться к новым проблемам - РИА Новости, 15.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/tekhnika-1852190497.html
"Мы этого не учли". В США призвали ВСУ готовиться к новым проблемам
"Мы этого не учли". В США призвали ВСУ готовиться к новым проблемам - РИА Новости, 15.02.2023
"Мы этого не учли". В США призвали ВСУ готовиться к новым проблемам
Западные страны не смогут поставить единовременно всю обещанную натовскую технику Украине из-за логистических проблем, пишет The Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:22
2023-02-15T15:38
в мире
украина
киев
польша
сергей лавров
нато
специальная военная операция на украине
словакия
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Западные страны не смогут поставить единовременно всю обещанную натовскую технику Украине из-за логистических проблем, пишет The Washington Post со ссылкой на источник."Мы не учли того, что чертовски трудно доставить все эти грузы на Украину в полном комплекте", — заявил американский чиновник на условиях анонимности.Основные транспортные каналы, через которые осуществляется передача оружия киевским властям, находятся в Польше, Словакии и Румынии. Эти пути могут быть заблокированы из-за перегруженности, поэтому велики шансы, что вооружения застрянут на границе, отмечается в публикации."Чем больше этого оборудования движется в одно и то же время, тем выше вероятность возникновения заторов", — говорится в статье.По словам источника издания, нехватка боеприпасов также стала серьезной проблемой, поэтому страны НАТО пытаются срочно нарастить производство, чтобы удовлетворить потребности Украины и пополнить собственные запасы.Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат военную технику для ВСУ, станут законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230215/nato-1852144181.html
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в мире, украина, киев, польша, сергей лавров, нато, словакия
В мире, Украина, Киев, Польша, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Словакия
15:22 15.02.2023 (обновлено: 15:38 15.02.2023)
 
"Мы этого не учли". В США призвали ВСУ готовиться к новым проблемам

WP: обещанная ВСУ натовская техника может застрять на границе из-за логистических проблем

© Фото : U.S. Army / Sgt. Randis MonroeАмериканские танки M1 Abrams
Американские танки M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Randis Monroe
Американские танки M1 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Западные страны не смогут поставить единовременно всю обещанную натовскую технику Украине из-за логистических проблем, пишет The Washington Post со ссылкой на источник.
"Мы не учли того, что чертовски трудно доставить все эти грузы на Украину в полном комплекте", — заявил американский чиновник на условиях анонимности.
Американские танки M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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Основные транспортные каналы, через которые осуществляется передача оружия киевским властям, находятся в Польше, Словакии и Румынии. Эти пути могут быть заблокированы из-за перегруженности, поэтому велики шансы, что вооружения застрянут на границе, отмечается в публикации.
"Чем больше этого оборудования движется в одно и то же время, тем выше вероятность возникновения заторов", — говорится в статье.
По словам источника издания, нехватка боеприпасов также стала серьезной проблемой, поэтому страны НАТО пытаются срочно нарастить производство, чтобы удовлетворить потребности Украины и пополнить собственные запасы.
Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат военную технику для ВСУ, станут законной целью для российской армии.
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НАТО готовит Европу к отправке на войну
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевПольшаСергей ЛавровНАТОСловакия
 
 
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