https://ria.ru/20230215/tanki-1852144440.html
Все обещанные Киеву канадские танки Leopard находятся в Польше
Все обещанные Киеву канадские танки Leopard находятся в Польше - РИА Новости, 15.02.2023
Все обещанные Киеву канадские танки Leopard находятся в Польше
Глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила, что все четыре танка Leopard 2A4, обещанные Киеву, прибыли в Польшу, где украинских военных уже учат их... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:17
2023-02-15T13:17
2023-02-15T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
анита ананд
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила, что все четыре танка Leopard 2A4, обещанные Киеву, прибыли в Польшу, где украинских военных уже учат их использовать. "Четыре танка Leopard 2A4, отправленных Канадой, прибыли в Польшу, где украинских солдат учат, как использовать эти танки", - сообщила Ананд журналистам перед встречей глав минобороны стран НАТО в Брюсселе. Она опубликовала видеозапись своего подхода к прессе в Twitter. Ананд добавила, что 25 канадских инструкторов занимаются подготовкой украинских военных. Берлин ранее сообщал о планах создать "танковый альянс", который смог бы поставить Украине два батальона танков Leopard 2, что составляет около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке и 60 - в украинской. Позднее правительство заявило, что "батальон" стоит понимать именно с точки зрения страны, куда танки поставляются. На данный момент в планах значатся 14 немецких, 14 польских, 4 канадских, 3 португальских и 8 норвежских Leopard 2 разных модельных рядов. Во вторник глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал ситуацию вокруг анонсированной поставки Киеву самых новых Leopard 2 Германией и другими странами не очень "опьяняющей" своим успехом. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230215/borrel-1852142624.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, анита ананд, канада, польша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Анита Ананд, Канада, Польша, НАТО
Все обещанные Киеву канадские танки Leopard находятся в Польше
Министр обороны Канады Ананд: обещанные Киеву четыре танка Leopard уже прибыли в Польшу
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости.
Глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила
, что все четыре танка Leopard 2A4, обещанные Киеву, прибыли в Польшу, где украинских военных уже учат их использовать.
"Четыре танка Leopard 2A4, отправленных Канадой, прибыли в Польшу, где украинских солдат учат, как использовать эти танки", - сообщила Ананд журналистам перед встречей глав минобороны стран НАТО в Брюсселе. Она опубликовала видеозапись своего подхода к прессе в Twitter.
Ананд добавила, что 25 канадских инструкторов занимаются подготовкой украинских военных.
Берлин ранее сообщал о планах создать "танковый альянс", который смог бы поставить Украине два батальона танков Leopard 2, что составляет около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке и 60 - в украинской. Позднее правительство заявило, что "батальон" стоит понимать именно с точки зрения страны, куда танки поставляются.
На данный момент в планах значатся 14 немецких, 14 польских, 4 канадских, 3 португальских и 8 норвежских Leopard 2 разных модельных рядов.
Во вторник глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал ситуацию вокруг анонсированной поставки Киеву самых новых Leopard 2 Германией и другими странами не очень "опьяняющей" своим успехом.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.