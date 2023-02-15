https://ria.ru/20230215/tanki-1852144440.html

Все обещанные Киеву канадские танки Leopard находятся в Польше

Все обещанные Киеву канадские танки Leopard находятся в Польше - РИА Новости, 15.02.2023

Все обещанные Киеву канадские танки Leopard находятся в Польше

Глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила, что все четыре танка Leopard 2A4, обещанные Киеву, прибыли в Польшу, где украинских военных уже учат их... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T13:17

2023-02-15T13:17

2023-02-15T13:17

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила, что все четыре танка Leopard 2A4, обещанные Киеву, прибыли в Польшу, где украинских военных уже учат их использовать. "Четыре танка Leopard 2A4, отправленных Канадой, прибыли в Польшу, где украинских солдат учат, как использовать эти танки", - сообщила Ананд журналистам перед встречей глав минобороны стран НАТО в Брюсселе. Она опубликовала видеозапись своего подхода к прессе в Twitter. Ананд добавила, что 25 канадских инструкторов занимаются подготовкой украинских военных. Берлин ранее сообщал о планах создать "танковый альянс", который смог бы поставить Украине два батальона танков Leopard 2, что составляет около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке и 60 - в украинской. Позднее правительство заявило, что "батальон" стоит понимать именно с точки зрения страны, куда танки поставляются. На данный момент в планах значатся 14 немецких, 14 польских, 4 канадских, 3 португальских и 8 норвежских Leopard 2 разных модельных рядов. Во вторник глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал ситуацию вокруг анонсированной поставки Киеву самых новых Leopard 2 Германией и другими странами не очень "опьяняющей" своим успехом. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230215/borrel-1852142624.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, анита ананд, канада, польша, нато